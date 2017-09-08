OTOMOBİL
Rekabete BMW de yeni i3 ile katılıyor
13 Ağustos 2017 Pazar, 13:30:22 | Güncelleme: 08 Eylül 2017 Cuma, 11:20:48
HABERTURK.COM
Elektrikli otomobiller arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Rekabete BMW de yenilediği i3 modeli ile katılıyor. Yeni i3 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek ve hemen ardından yollara çıkacak. Peki sektöre son zamanlarda giren diğer firmalar hangileri ve 3 sene içerisinde neleri yolda göreceğiz?
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BMW'nin yenilenen i3 modelinin resmi tanıtımı yapıldı. Araç Frankfurt Otomobil Fuarı'nda otomobilseverlerin karşısında olacak.
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Önceki versiyona göre daha genişleyen yeni i3, 0-100 km hızlanmasını 7 saniyenin altında tamamlıyor.
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Eski versiyonda 168 beygir güç üreten elektrikli motor kullanılırken, yeni versiyondaki motor 181 beygir güç üretecek.
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Aracın menzili ise 280 km'den 300 km'ye yükseldi.
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Araç İngiltere'de 37 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılacak.
Peki son dönemde tanıtımı yapılan ve yakında yollara çıkacak olan diğer elektirkli araçlar hangileri?
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YENİ MODELLER GELİYOR FİYATLAR DÜŞÜYOR
Japon otomobil üreticisi Nissan, geçtiğimiz haftalarda parça parça fotoğraflarını yayınladığı ikinci nesil Leaf'in resmi tanıtımını Las Vegas'ta yaptı.
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Yeni Nissan Leaf 2018 yılının başlarında Amerika, Kanada ve Avrupa'da satışa sunulacak.
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40kWh'lik lityum bataryaya sahip olan araç 147 beygir güç ve 320Nm tork üreterek Avrupa versiyonunda 378 kilometre yol katedebiliyor.
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Yeni Leaf, sürücülerin sadece sağ ayaklarını kullanarak hızlanmasını, yavaşlamasını ve durmasını sağlayan "e-pedal" özelliğine sahip olacak.
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Elektrikli araç pazarında rekabeti artıracak olan yeni Leaf'in fiyatı 29 bin 990 dolardan başlıyor. Tesla Model 3'ten 5 bin, Chevy Bolt'tan ise yaklaşık 7 bin 500 dolar daha ucuz.
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Leaf'le beraber geçtiğimiz günlerde bir çok firma da elektrikli modellerini görücüye çıkarmıştı. İşte yakın dönemde piyasaya damga vurması beklenen 13 yeni elektrikli otomobil modeli...
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BMW Mini
Elektrikli otomobillerdeki rekabete Mini de giriyor.
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Mini'nin yeni elektrikli versiyonunun 2019 yılında yollarda olması bekleniyor.
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Aracın resmi tanıtımı ise Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yapılacak.
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Mini'nin BMW i3'teki teknolojinin benzerini kullanması bekleniyor. bunun da anlamı menzilinin 305 km olacağı. Aracın 0-100 km hızlanmasını da 7.5 saniyede tamamlayacağı tahmin ediliyor.
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Volkswagen Scrirocco
Volkswagen'in spor modeli Scirocco'nun yeni versiyonu tamamen elektrikli olarak gelecek. Mevcut Scirocco'nun boyutlarına benzer olacak yeni araç, iç hacimde ise çok daha büyük bir alan sunacak.
Foto Kaynak: Autoexpress
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Yeni elektrikli aracın menzilinin 600 km'yi bulabileceği söyleniyor. Araçta 300 beygir güç üretibilecek bir elektrikli motor kullanılabileceği de yine söylenenler arasında
Foto Kaynak: Autoexpress
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İlk olarak 1974 yılında üretilen Scrirocco'nun üretimi 1994 yılına kadar devam etmiş ancak bu tarihte sonlandırılmıştı.
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2008 yılında ise yeni nesil Scirocco tekrar yollara geri döndü.
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Mercedes-Maybach Vision 6 Konsept
Mercedes-Benz, elektrikli Mercedes-Maybach Vision 6'nın konsept modelini kamuoyuna tanıttı.
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Mercedes-Maybach Vision 6'nın menzili 358 km. Araçta bulunan elektrikli motor 750 beygir güç üretebiliyor.
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Araç 0-100 km hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlıyor. Son hızı ise 250 km/s ile sınırlandırımış.
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İki kişilik otomobil, Maybach serisine özgü lüks ekipmanlarla donatılmış durumda.
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Şimdiye kadar üretilen elektrikli otomobiller arasında en lüks ve en büyük araç olduğu belirtiliyor.
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Porsche Mission E
Elektrikli araçlara yapacağı yatırımlarla ilgili son dönemde en fazla haber olan markalardan birisi de Porsche.
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Porsche, full elektrikli aracı Mission E'yi 2020'ye kadar piyasaya çıkarmak istiyor.
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400 km'den fazla bir menzile sahip olacak araç çok sayıda teknolojik yenilikle gelecek.
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Araçta bulunan çift elektrikli motor 600 beygir güç üretecek
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240 km/s son hıza ulaşacak olan araç 0-100 km hızlanmasını ise 3.5 saniyede tamamlayacak.
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Audi e-Tron Quattro SUV
Audi'nin tamamen elektrikli e-Tron Quattro SUV'un konsept aracı 2015 yılında gerçekleşen Frankfurt Otomobil Fuarı'nda açığa çıkmıştı.
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Aracın üretim versiyonu ise kamuflajlı olarak görüntülendi.
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e-Tron Quattro SUV tek şarjla 500 kilometre menzile sahipken, 429 beygir gücüyle 0-100km/s'ye 4.6 saniyede ulaşıyor.
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Audi'nin CEO'su Rupert Stadler, e-Tron Quattro SUV'un 2018 yılında üretime hazır olacağını onayladı.
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Chevrolet Bolt tek şarjla 380 kilometre menzile sahip.
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Aracın azami hızı ise 146km/s.
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Chevrolet Bolt'un fiyatı 37 bin 500 dolardan başlıyor. General Motors aracı geçen yıl üretmeye başladı.
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Ford
Ford'un 2020 yılında tamamen elektrikli bir SUV modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunun yanında yeni elektrikli SUV modelinin fiyatının Ford Escape modeli ile benzerlik göstereceği belirtiliyor.
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Şirketin Genel Müdür Yardımcısı ve Kuzey Amerika Başkanı Raj Nair aracın fiyatının ne kadar olacağını açıklamasa da "Planımız uygun fiyatlı bir araç ve yaygın bir model olması" ifadesini kullandı.
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Ford'un elektrikli yeni SUV aracı tek şarjla en az 400 kilometre yol alacak.
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Jaguarın yakında piyasaya çıkacak olan I-Pace modeli şirketin ilk elektrikli otomobili olacak.
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Crossover segmentindeki aracın elektrikli motoru 400 beygir güç 700Nm tork üretecek. 0-100km/s'ye yaklaşık dört saniyede ulaşan I-Pace'in fiyatının 71 bin 450 dolar olması bekleniyor.
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2018 yılında satışa sunulması planlanan araç, Tesla'nın otomobilleri gibi yaklaşık 480 kilometre menzile sahip olacak.
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Skoda Vision E Coupe-SUV ve Felicia E
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Skoda'nın tamamen elektrikli, boyut olarak Karoq ile Kodiaq arasında olacak Vision E Coupe-SUV modeli 306 beygir gücünde, 500 kilometre menzile sahip olacak. Aracın fiyatı yaklaşık 52 bin dolar.
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Bunun yanında Skoda Rapid Spaceback ile aynı boyutta olan tamamen elektrikli Felicia E modeli 170 beygir güç üretecek. Aracın fiyatı 31 bin 200 dolardan başlayacak.
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Hatcback ve Coupe-SUV modelleri markanın 122 yıllık tarinde en pahalı araçları olarak belirtilirken, 2020 yılına kadar piyasaya sürülmeleri bekleniyor.
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Tesla Model Y
Elektrikli araç üreticisi Tesla, Model 3'ün ardından şimdi de Model Y'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Model 3 platformunu temel alan küçük crossover Model Y'nin 2019 yılının sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Teknik özellikler ve fiyatı hakkında herhangi net bir bilgi olmasa da Model Y SUV'da Model 3 ile benzer bileşenlerler kullanılacak.
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Tesla, Model Y için ilk fotoğrafı geçtiğmiz günlerde paylaşmıştı. AutoExpress ise Model Y hakkında anlatılanlardan yola çıkarak Model 3 tabanlı yeni aracın nasıl görünebileceğine iklişkin bir çalışma yaptı ve yeni görseller hazırladı.
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İşte o görsellerden biri daha...
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Tesla Model 3
Tesla Model 3 28 Temmuz'da teslim edilmeye başladı. Fiyatı 35 bin dolardan başlayan Model 3'ün standart versiyonu 355 kilometre menzile sahip.
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Tesla temmuz ayından bu yana günde 1800 sipariş aldığını açıkladı.
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Ön siparişlerin bir kısmını 2017 yılının sonuna kadar teslim etmeyi planlayan Tesla, siparişlerin çoğunu 2018 yılında teslim edecek.
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Alman otomobil üreticisi 2020 yılında elektrikli crossover ID model ini piyasaya sürmeyi planlıyor.
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Fiyatı 30-35 bin dolar fiyat aralığında satılacak araç tek şarjla yaklaşık 400 ile 480 kilometre arasında menzile sahip olacak.
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Volkswagen, ID crossover modelinin azami hızının 160km/s olmasının yanında 0-100km/s'ye sekiz saniyeden az bir sürede ulaşaşacağını belirtiyor.
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VOLVO
Volvo'nun ilk elektrikli otomobili 2019 yılında yollarda olacak.
Volvo, nisan ayındaki açıklamasıında ilk elektrikli otomobilin Çin'de üretileğini ve dünya genelinde ihraç edileceğini
belirtti.
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Kuzey Amerika Volvo Ceo'su Lex Kerssemakers üretilecek ilk elektrikli arabanın fiyatının 35 bin dolar ile 40 bin dolar arasında olacağını bildirdi.
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Aracın tek şarjla 400 kilometre menzile ulaşması bekleniyor.
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