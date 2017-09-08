OTOMOBİL

Rekabete BMW de yeni i3 ile katılıyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:30:22 HABERTURK.COM

Elektrikli otomobiller arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Rekabete BMW de yenilediği i3 modeli ile katılıyor. Yeni i3 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek ve hemen ardından yollara çıkacak. Peki sektöre son zamanlarda giren diğer firmalar hangileri ve 3 sene içerisinde neleri yolda göreceğiz?

  • 1 Rekabete BMW de yeni i3 ile katılıyor
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    BMW'nin yenilenen i3 modelinin resmi tanıtımı yapıldı. Araç Frankfurt Otomobil Fuarı'nda otomobilseverlerin karşısında olacak. 

     

     

     

     

     

     

     

  • 2 Rekabete BMW de yeni i3 ile katılıyor
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    Önceki versiyona göre daha genişleyen yeni i3, 0-100 km hızlanmasını 7 saniyenin altında tamamlıyor. 

  • 3 Rekabete BMW de yeni i3 ile katılıyor
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    Eski versiyonda 168 beygir güç üreten elektrikli motor kullanılırken, yeni versiyondaki motor 181 beygir güç üretecek. 

     

     

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  • 4 Rekabete BMW de yeni i3 ile katılıyor
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    Aracın menzili ise 280 km'den 300 km'ye yükseldi. 

  • 5 Rekabete BMW de yeni i3 ile katılıyor
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    Araç İngiltere'de 37 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılacak. 

    Peki son dönemde tanıtımı yapılan ve yakında yollara çıkacak olan diğer elektirkli araçlar hangileri?

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YORUMLAR 34
  • Misafir 23 saat önce
    bizim için bu arabalar hayal...
  • Misafir 07 Eylül 2017 Perşembe 10:03
    bu ülkede verginin vergisinin vergisini ödediğimiz ve ödettirdikleri sürece kolay kolay araba alınmaz.İnanamıyorum bu ülkedeki vergi sistemine.Kimsede dur demiyor.elektronik desen aynı şekilde 3 katı para nasıl alınır neden neden neden
  • Misafir 06 Eylül 2017 Çarşamba 19:37
    250 bine alırız artık
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