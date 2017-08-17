OTOMOBİL

Hepsi Türkiye yollarında... Peki ilk halleri nasıldı?

17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:17:54 HABERTURK.COM

Türkiye'de yollarda dolanan ve görünümüne artık çok aşina olduğumuz otomobillerin ilk hallerinin nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? haberturk.com, Türkiye'deki otomobillerin ilk hallerini araştırdı ve ortaya nostaljik bir çalışma çıktı. Bakalım şu anda yolları süsleyen araçların ilk versiyonlarını hatırlayabilecek misiniz?

  • 1 Hepsi Türkiye yollarında... Peki ilk halleri nasıldı?
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    BMW 3 Serisi

    1975 yılında üretilmeye başlanan BMW 3 serisi, 1983 yılına kadar E21 olarak adlandırılan kasa tipiyle devam etti. 

  • 2 Hepsi Türkiye yollarında... Peki ilk halleri nasıldı?
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    Çeşitli motor seçeneklerine sahip olan 3 Serisi 1983 yılında ikinci nesil kasa tipine geçti. 

  • 3 Hepsi Türkiye yollarında... Peki ilk halleri nasıldı?
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    BMW, günümüzde altıncı nesil 3 serisini üretmeye devam ediyor.

     

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  • 4 Hepsi Türkiye yollarında... Peki ilk halleri nasıldı?
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    Ford Fiesta 

    Fiesta modeli ilk olarak 1976 yılında Ford Motor Company tarafından üretildi. 

  • 5 Hepsi Türkiye yollarında... Peki ilk halleri nasıldı?
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    B segmentinde önden çekişli olan araç 1976 yılıdan beri 12 milyondan fazla satıldı.

     

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