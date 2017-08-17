OTOMOBİL
Hepsi Türkiye yollarında... Peki ilk halleri nasıldı?
17 Ağustos 2017 Perşembe, 12:17:54 | Güncelleme: 14:56:55
HABERTURK.COM
Türkiye'de yollarda dolanan ve görünümüne artık çok aşina olduğumuz otomobillerin ilk hallerinin nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz?
haberturk.com, Türkiye'deki otomobillerin ilk hallerini araştırdı ve ortaya nostaljik bir çalışma çıktı. Bakalım şu anda yolları süsleyen araçların ilk
versiyonlarını hatırlayabilecek misiniz?
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BMW 3 Serisi
1975 yılında üretilmeye başlanan BMW 3 serisi, 1983 yılına kadar E21 olarak adlandırılan kasa tipiyle devam etti.
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Çeşitli motor seçeneklerine sahip olan 3 Serisi 1983 yılında ikinci nesil kasa tipine geçti.
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BMW, günümüzde altıncı nesil 3 serisini üretmeye devam ediyor.
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Ford Fiesta
Fiesta modeli ilk olarak 1976 yılında Ford Motor Company tarafından üretildi.
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B segmentinde önden çekişli olan araç 1976 yılıdan beri 12 milyondan fazla satıldı.
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2008 yılında altıncı nesil piyasa çıktı ve dünya çapında satışa sunuldu. . Altıncı nesil Ford Fiesta modeli, 1980 yılından bu yana ABD ve Kanada'da satışa sunulan ilk Fiesta serisi oldu.
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Volkswagen Golf
Volkswagen ailesinin Golf modeli ilk olarak 1974 yılında üretilmeye başlandı.
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Golf 1975 yılında Australian Wheels dergisinin yılın otomobili, 1978 yılında İrlanda’da yılın otomobili ve 1981 yılında İngiliz What Car? dergisinin yılın otomobili ödüllerini aldı. On yıl üretilmeye devam ettikten sonra 1984 yılında yerini ikinci nesil Golf modeline bıraktı.
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Günümüzde ise yedinci nesli üretilmeye devam ediyor. Sekizinci neslin seneye gelmesi bekleniyor.
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Opel Corsa
İlk olarak 1982 yılında Opel Corsa A satışa sunuldu. Opel, model isminin yanında harf kullanma geleneğini Corsa'da da devam ettirdi.
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1993 yılında Corsa B satışa sunuldu, 1996 yılında ise hafif makyajlandı.
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Aracın Corsa E olarak günümüzde beşinci nesli üretilmeye devam ediyor.
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Hyundai Accent
1994 yılında üretilmeye başlanan Hyundai Accent, bazı ülkelerde Verna ismiyle de satılıyor.
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1994-2000 yılları arasında üretilen ilk nesil yumurta kasa, 2000- 2003 yılları arasında üretilen model Milenyum kasa, 2003-2006 arasındaki model Admira, 2006 yılında üretilen model Era ve 2010 yılından itibaren üretilen dördüncü nesil model ise Hyundai Accent Blue olarak adlandırılıyor.
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Hyundai Accent, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Türkiye ve İran'da üretiliyor.
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Audi A4
Audi A4 ilk olarak 1994 yılında Almanya'da üretilmeye başlandı.
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Üretilmeye başladığından bu zamana kadar çeşitli motor seçeneklerine sahip olan Audi A4'ün 2016 yılında beşinci nesli piyasaya çıktı.
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2008 yılında dördüncü nesli üretilen araç 2012 yılında makyajlandı.
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BMW 5 serisi ilk olarak 1972 yılında üretilmeye başlandı.
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1979 yılında 3.5 litre benzinli 218 beygir gücünde olan M535i versiyonu 1972 ile 1981 yılları arasında üretilen E12 kasa tipinin en hızlı versiyonu.
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1981 yılında ikinci nesil kasa tipine geçen BMW, günümüzde yedinci nesil 5 serisini üretmeye devam ediyor.
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Citroen C3
2002 yılında üretilmeye başlanılan Citroen C3 modelinin 2009 yılında ikinci nesli piyasaya sürüldü.
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C3'ün günümüzde üçüncü nesli üretiliyor.
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FİAT 500
İlk olarak 1957 yılında piyasaya çıkan Fiat 500 1975 yılına kadar üretimine devam edildi.
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Araç ismini 479cc'lik iki silindirli 13 beygirlik motorundan almış.
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Fiat 500, günün şartlarına uyarlanarak 2007 yılında tekrar üretilmeye başlandı.
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Ford Focus
Ford Focus modeli ilk olarak 1998 yılında Avrupa'da yollara çıkarken 1999 yılında Kuzey Amerika'da satışa sunuldu.
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2005 yılında piyasaya sürülen Focus'un ikinci nesli 2008 yılında makyajlandı.
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2011 yılında ise halâ üretimde olan üçüncü nesil piyasaya çıktı.
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Honda Civic
Japon otomobil üreticisi olan Honda, Civic modelini ilk 1972 yılında üretmeye başladı. 1169cc'lik motoru olan Civic modeli 50 beygir güç üretirken standart olarak dört ileri manuel şanzımana sahipti.
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Bunun yanında iki ileri Hondamatic adı verilen otomatik şanzıman opsiyonel olarak sunuluyordu.
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1979 yılında Civic modelinin ikinci neslini üretmeye başlayan Honda, günümüzde onuncu neslini üretmeye devam ediyor.
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Honda CR-V
CR-V modeli Honda'nın ilk olarak 1996 yılında ürettiği kompakt SUV modeli.
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Modelin ismi "Compact Recreational Vehicle" ya da "Comfortable Runabout Vehicle" baş harflerinin kısaltmasından geliyor.
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2007 yılında piyasaya çıkan üçüncü nesil CR-V tüm dünyada satışa sunuldu. Honda CR-V günümüzde dördüncü nesliyle yollarda.
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Hyundai Elantra
Hyundai firmasının ilk olarak 1990 yılında piyasaya çıkardığı Elantra modeli, 1.6 litre 113 beygir, 1.8 litre 124 beygir güç üreten motor seçeneklerine sahipti.
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1995 yılında üretilmeye başlanan ikinci nesil Elantra'da önemli iyileştirmeler yapıldı.
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Şu an ise beşinci nesil satışta.
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Jeep Grand Cherokee
Chrysler Group LLC.'nin 1993 yılında lansmanını yaptığı Grand Cherokee (ZJ kasa) Jeep ailesinin amiral gemisi olarak adlandırılıyor.
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1993-1998 yılları arası ZJ, 1999-2004 yılları arası WJ, 2005-2010 yılları arası WH ve WK2 olmak üzere dört farklı kasa tipine sahip.
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Mazda 3
Mazda 3 modeli, Mazda 323 modelinin yerini alarak ilk kez 2003 yılında üretilmeye başlandı. 3.23 modeli özellikle yukarı doğru açılan far sistemi büyük ilgi görmüştü.
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Sedan ve hatchback olarak iki versiyona sahip olan Mazda 3 Japonya'da Axela adıyla satılıyor.
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2009 yılında ikinci nesle geçen aracın halen ikinci versiyonu üretimde bulunuyor.
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Mazda 6
2002 yılında üretilmeye başlanan Mazda 6, Mazda 626 modelinin yerini alan geniş aile otomobili.
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Türkiye'ye ilk geldiğinde o dönem için lüks sayılan özellikleri ve genişliği ile büyük ilgi görmüştü.
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Japonya'da Mazda Atenza ismiyle satılan aracın günümüzde üçüncü nesli piyasada.
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Mercedes E-Serisi
Mercedes E-serisi ilk olarak 1993 yılından üretilmeye başlansa da aracın atası 1953 yılından 1962 yılına kadar üretilen W120-W121 kasasıdır.
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1953 yılından beri birçok kasa değiştiren araç 22. nesille günümüzde.
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Bunun yanında Mercedes E serisinin iki kapılı coupe versiyonu da mevcut.
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Mercedes C-Serisi
Mercedes C-Serisi ilk olarak 1993 yılında piyasaya çıktı.
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190 modelinin yerine üretilen dört kapılı bir model.
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İlk nesilden itibaren birçok motor seçeneneğine sahip olan aracın iki kapılı coupe versiyonu da mevcut. Mercedes, günümüzde, C serisinin dördüncü neslini üretiyor.
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MINI
BMW grubuna ait, ilk olarak 1959 yılında üretilmeye başlanan küçük model otomobildir.
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1999 yılına kadar küçük değişikliklerle aracın ilk nesli piyasada kalmış. 2001 yılında, BMW tarafından geliştirilerek ikinci nesli satışa sunulmuştur.
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MINI, 2006 yılının sonundan itibaren üçüncü nesliyle piyasada yer alıyor.
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Nissan Micra
Nissan ailesinin küçük üyesi Micra ilk olarak 1982 yılında üretilmeye başlandı.
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2002 yılında satışa sunulan Nissan Micra "Red Hot Design" ödülünü aldı. 3 ve 5 kapılı versiyonlarına sahip olan aracın en çok 1.2 litre benzinli otomatik seçeneği tercih ediliyor.
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Asya'da Nissan March olarak satılıyor.
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Opel Astra
1991 yılında ilk olarak piyasaya sürülen Astra, ismini Vauxhall'ın Kadett D ve E modellerinde kullandığı Astra isminden aldı. İlk versiyonu Astra F'dir.
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Daha sonraları çıkan yeni nesillerde Astra G, Astra H, Astra J olarak model isminin yanında harf kullanma geleneğini devam ettirdi.
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Günümüzde ise beşinci nesli piyasada.
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Renault Symbol
İlk olarak 1999 yılında Clio Symbol adıyla üretilen araç dört kapılı bir sedan otomobildir.
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Clio modelinin sedan versiyonu olarak tanıtılan araç 2008 yılında Clio ve Symbol olarak iki farklı model olarak piyasaya sürüldü.
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2014 yılında ise Dacia Logan'nın kasası ile satışa sunulan Renault Symbol'ün üçüncü nesli üretilmeye devam ediyor.
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Renault Clio
1990 yılında üretimine başlanan Renault Clio B segmentinde yer alıyor.
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Renault 5'in üretiminin durmasıyla üretimine geçilen Clio 1991 yılında Avrupa'da yılın otomobili, üçüncü nesil Clio ise 2006 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülünü aldı.
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Günümüzde dördüncü nesil Clio üretilmeye devam ediyor.
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Renault Megane
Fransız otomobil üreticisi Renault'un Megane modeli ilk olarak 1995 yılında üretilmeye başlandı.
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C segmenti küçük aile otomobili olan Megane modelinin hatchback, sedan ve station wagon versiyonları mevcut.
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Türkiye'de ilk olarak 1996 yılında satışa sunulan Renault Megane dördüncü nesille üretilmeye devam ediyor. Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni nesil Megane, geçen yıl Türkiye'de en iyi otomobil ünvanını almıştı.
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Seat Leon
Seat Leon sadece hatcback olarak ilk kez 1999 yılında üretilmeye başlandı.
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2001 yılında Portekiz'de verilen yılın otomobili ödülü alırken, 2007 yılında Polonya dergisi Auto Swiat tarafından yılın en tatmin edici otomobili ödülünü aldı.
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Şu an aracın üçüncü nesli piyasada bulunuyor.
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Seat İbiza
Ibiza ilk olarak İspanya otomobil üreticisi olan Seat tarafından 1984 yılında üretilmeye başlandı. İkinci nesilden itibaren Seat, Volkswagen Grubu'nun bir parçası oldu.
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Seat'ın en çok satan otomobili olan Ibiza 30. yılında 5 milyon adetlik satışı geçti.
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Adını İspanya'nın Ibiza Adası'ndan alan aracın günümüzde beşinci nesli üretiliyor.
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Subaru Forester
Subaru Forester modeli ilk olarak 1997 yılında üretilen bir SUV modeli.
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Forester, diğer Subarı modellerinde olduğu gibi Boxer tipi motora ve daimi simetrik dört çeker (AWD) özelliğine sahip.
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Günümüzde ise dördüncü nesli piyasada.
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Suzuki Swift
İlk olarak 1982 yılında üretilen Suzuki Swift süper mini otomobildir. Japonya'da dördüncü nesline kadar Cultus ismiyle satışa sunuldu.
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1983-1993 yılları arasında 1.0 litrelik motoru 60 beygir güç üretiyordu. Türkiye'de 1991 yılında satışına başlandı.
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Aracın günümüzdeki dördüncü versiyonu...
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Toyota Corolla
Corolla modeli ilk 1966 yılında Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilmeye başlandı.
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51 yıldır yaklaşık 32 milyon adet satılan Corolla, en çok satan model ünvanını elinde tutuyor.
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Aracın günümüzde onbirinci nesli üretiliyor.
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Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta, 1979 yılında Golf modelinin sedanı olarak üretilmeye başlandı.
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Üçüncü nesli Vento ismiyle piyasaya çıkarken dördüncü nesli Bora modeli olarak tanıtıldı ve Türkiye'de de satıldı.
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2011 yılında tamamen yenilenerek satışa sunulan altıncı nesil Jetta, günümüzde üretilmeye devam ederken yedinci nesli yollara çıkmaya hazırlanıyor.
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Volkswagen Passat
Volkswagen Passat'ın lansmanı 1967 yılında yapılmış olsa da araç ilk olarak 1973 yılında üretilmeye başlandı.
geziyor.
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Dört silindirli benzinli 1.3, 1.5 ve 1.6 litrelik motor seçeneklerine sahip olan Passat 1976 yılında Wheels magazine tarafından yılın otomobili seçildi.
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Şu an ise aracın sekizinci nesli yollarda
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Volkswagen Polo
Volkswagen Polo modelinin ilk üretimi 1975 yılında gerçekleşti.
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42 yıllık tarihinde yaklaşık 14 milyon adet satılan Polo'nun şuan beşinci nesli üretilmeye devam ediyor.
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Ancak aracın altıncı nesli olan yeni modeli geçtiğimiz aylarda Berlin'de tanıtıldı. Altıncı nesil Polo yollara çıkmak için gün sayıyor.