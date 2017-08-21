OTOMOBİL
Mercedes-Maybach Vision 6 tanıtıldı
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:59:01 | Güncelleme: 11:04:15
HABERTURK.COM
Mercedes-Benz, elektrikli Mercedes-Maybach Vision 6'nın konsept modelini kamuoyuna tanıttı.
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Geçtiğimiz yıl resmi duyurusu yapılan Mercedes-Maybach 6 concept'ten farklı olarak bu araç iki kişilik bir üstü açılabilir bir araç.
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Araçta bulunan elektrikli motor 750 beygir güç üretebiliyor.
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Mercedes-Maybach Vision 6'nın menzili 358 km.
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Araç 0-100 km hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlıyor.
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Son hızı ise 250 km/s ile sınırlandırımış.
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İki kişilik otomobil, Maybach serisine özgü lüks ekipmanlarla donatılmış durumda.
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Şimdiye kadar üretilen elektrikli otomobiller arasında en lüks ve en büyük araç olduğu belirtiliyor.
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İşte aracın diğer fotoğrafları...
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