OTOMOBİL

Mercedes-Maybach Vision 6 tanıtıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:59:01 HABERTURK.COM

Mercedes-Benz, elektrikli Mercedes-Maybach Vision 6'nın konsept modelini kamuoyuna tanıttı.

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    Geçtiğimiz yıl resmi duyurusu yapılan Mercedes-Maybach 6 concept'ten farklı olarak bu araç iki kişilik bir üstü açılabilir bir araç. 

     

     

     

     

     

     

     

     

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    Araçta bulunan elektrikli motor 750 beygir güç üretebiliyor. 

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    Mercedes-Maybach Vision 6'nın menzili 358 km. 

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    Araç 0-100 km hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlıyor. 

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    Son hızı ise 250 km/s ile sınırlandırımış. 

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