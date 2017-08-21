BMW, Z4'ün yeni konsept versiyonunu tanıttı

Seri üretime girecek modelin ise önümüzdeki sene tanıtılıp piyasaya çıkması bekleniyor.

BMW Z4'ü 2002 yılından bu yana üretiyor. Yeni Z4, önceki versiyonlara göre tasarımda önemli farklara sahip ve daha iddialı görünüyor.

Toyota’nın Supra modeli ile beraber geliştirilen yeni Z4'ün motoru ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı ama Car and Driver'a göre araçta 3.0 litrelik 6 silindirli bir motor görev yapacak. Bu motor 360 beygir güç üretecek.

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