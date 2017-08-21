BMW z4
OTOMOBİL

BMW, Z4'ün yeni konsept versiyonunu tanıttı

Alman otomotiv devi BMW, spor modeli Z4'ün konsept versiyonunu gün yüzüne çıkardı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:54:19 Güncelleme: 15:57:54 HABERTURK.COM

Seri üretime girecek modelin ise önümüzdeki sene tanıtılıp piyasaya çıkması bekleniyor.

 

BMW Z4'ü 2002 yılından bu yana üretiyor. Yeni Z4, önceki versiyonlara göre tasarımda önemli farklara sahip ve daha iddialı görünüyor.

Toyota’nın Supra modeli ile beraber geliştirilen yeni Z4'ün motoru ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı ama Car and Driver'a göre araçta 3.0 litrelik 6 silindirli bir motor görev yapacak. Bu motor 360 beygir güç üretecek.

 

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 21 dakika önce
    Sonunda BMW almak isteyebildim... Direksiyon gobegi iceride dizayn edilirse alacagim... Yoksa kesinlikle para vermem Alman Plastigine...
  • Misafir 21 dakika önce
    bende almak istıyorum ama param yoookk
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