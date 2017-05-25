Dünyanın en değerli maddeleri

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir madende 1.3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu. Ulusal Maden Üretim Dairesi'nden Paulo Santana, zümrüdün yaklaşık 20 gün önce Bahia eyaletinde, Bahia Maden Kooperatifi'nde madenciler tarafından bulunduğunu açıkladı.
Dev boyutlardaki zümrüdün, 2001'de bulunan 300 milyon dolar değerindeki 292 kilogramlık zümrütten sonra bölgede bulunan ikinci büyük değerli taş olduğu söylendi.
Santana, zümrüdün değerini bilmediğini, bölgede ismini açıklamak istemeyen bir maden sahibine 235 milyon dolara (yaklaşık 840 milyon TL) satıldığını dile getirdi. Adının açıklanmasını istemeyen alıcının avukatı Marcio Jandir de müvekkilinin zümrüdü müze ve kütüphanelerde sergileyeceğini belirtti.
TAM 5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE!
Dünyanın en büyük 20. elmasının 5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma'nın, yerel yöneticiler ve halka elması kaçak yollarla ülkeden çıkarmadıkları için teşekkür ettiği belirtildi. Elmas, ülkenin başkenti Freetown'daki Merkez Bankasının kasa dairesinde saklanıyor.