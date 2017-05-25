Dünyanın en değerli maddeleri

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İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞEYLERİ

1- Safron 1 gramı: 11.13 dolar Safron çeşitli kullanım alanları olan çiçekli bir bitki. Ancak yalnıca bir gramı bile 11 dolar eden bu değerli çiçek dünya çapında oldukça değerli sayılıyor.