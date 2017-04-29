TBB Başkanı: TL mevduatlarda faizler yüzde 14 seviyesine ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, kredi büyümesindeki hızlı artışın normalleşmeye başlayacağını öngördü.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bloomberg News’e demeç veren Aydın, “TL mevduatlarda faizler yüzde 14 seviyesine ulaştı” diye konuştu.



Mevduat faizindeki tırmanışın nedeninin kredilerdeki hızlı artış nedeniyle ortaya çıkan fonlama ihtiyacından kaynaklandığını kaydeden Aydın, bunun bir mevduat rekabeti olmadığını belirtti.



‘175 MİLYAR TL’YE YÜKSELEBİLİR’



Aydın daha önce yaptığı bir açıklamada bankacılık sektöründe hükümetin Kredi Garanti Fonu’nu (KGF) ve kredileri destekleyen tedbirlerinin desteğiyle kredilerde miktarsal bazda ciddi bir artışla ilk çeyreğin tamamlanmasını beklediklerini, geçen yıl ilk üç ayda 120 milyar TL olan kredilerin bu yıl ilk çeyrek itibarıyla 175 milyar TL’ye yükseleceğini söylemişti. Aydın yıl sonunda ise yüzde 15’lik bir kredi büyümesi beklediklerini ifade etmişti.