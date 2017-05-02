Fed'in yarın faizleri sabit tutması bekleniyor

ABD Merkez Bankası (Fed), karar metninde faizleri Haziran'da artırabileceğinin sinyalini verebilir. Fed, iki gün süren para politikası toplantısının ardından yarın 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Janet Yellen basın toplantısı düzenlemeyecek.

Merkez bankasının para politikasını belirleyen yetkililerinden pek çoğu Fed'in bu yıl iki defa daha faiz artırmayı öngördüğünü ve planlarının önceki yıllarda olduğu kadar değişikliğe açık olmadığını ifade ettiler. Para politikasında on yıldan uzun bir süredir ilk defa değişiklik yapan Fed, sıkılaştırmaya devam ediyor. Aralık ayında politika faizini 25 baz puan artıran merkez bankası, bundan iki toplantı sonra Mart ayında bir artırım daha yaptı. Politika faizi şu anda yüzde 0.75 ile yüzde 1 aralığında bulunuyor.

Reuters anketine katılan ekonomistler bu ay faizlerde değişiklik yapılacağına pek ihtimal vermiyor. Yatırımcılar, CME

Fedwatch verilerine göre faiz artırım kararının bir sonraki toplantının yapılacağı Haziran ayında alınacağını tahmin ediyor.

Fed aynı zamanda Trump yönetiminin ekonomiyi etkileyecek olan vergi, kamu harcamaları ve düzenleme alanlarıyla ilgili Kongre'den geçirebileceği tasarıları görmek istiyor. Yönetimin ekonomiyi destekleyici önlemler alması faiz artırım kararlarını öne çekebilir.

EKONOMİDEKİ ZAYIFLIĞI DİKKATE ALMAYACAK

Fed'in son toplantısından bu yana ekonomiden karmaşık sinyaller geliyor. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde tüketici harcamalarındaki yavaşlamayla birlikte yüzde 0.7 gibi yavaş bir büyüme kaydetti.

Buna karşılık iş yerlerinin yatırımlarındaki artış ve çalışan ücretlerinde 10 yılın en hızlı yükselişinin kaydedilmesi

yılın devamında ekonominin tekrar ivme kazanacağına işaret ediyor.

ABD'de istihdam artışı da Mart ayında keskin şekilde yavaşladı. Buna karşılık işsizlik yüzde 4.5 ile yaklaşık 10

yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Ekonomistler ABD'nin ilk çeyrekte kaydettiği zayıf büyümeyi,

Ocak-Mart dönemi için istatistiksel hesaplamalardan kaynaklanan sorunlar ve mevsimsel nedenlerle yavaşlayan işe alımlara bağlıyorlar.

Wells Fargo Securities kıdemli ekonomisti Sam Bullard, "Karar metninde çok değişiklik olmayacaktır. İlk çeyreğin zayıf

rakamlarına önem atfetmeyecekleri ve istihdam piyasasına biraz daha fazla odaklanacaklarını düşünüyorum" dedi.

Fed'in Haziran ayındaki bir sonraki toplantısına kadar iki işsizlik verisi daha yayımlanacak.

Uzmanlar diğer taraftan Fed tarafından finansal kriz sırasında satın alınan 4.5 trilyon dolar tutarındaki menkul

kıymeti barındıran bilançoyu küçültmek için ne yöntem kullanılacağını merak ediyorlar. Fed yetkilileri Mart'ta yaptıkları toplantının tutanaklarında bu yıl içerisinde bilançonun nasıl küçültüleceğini açıklayacaklarını belirtmişlerdi.

Bilançonun küçülme takvimi gibi kesin bilgilerin bu toplantıda açıklanması beklenmiyor. Ancak karar metninde

bilançoya artık daha fazla önem atfedildiğini ortaya koyacak değişiklikler yapılabilir.