The Gloom, Boom & Doom Report" Editör ve Yayıncısı, ünlü yatırımcı Marc Faber, önümüzdeki dönemde euro ve Türk Lirası’nın dolara karşı değerlenmesini, USD/TL’nin de mevcut seviyelerinden gerileyerek 3,10’a kadar inmesini beklediğini belirtti.

Telefonda Bloomberg’ten İnci Özbek'in sorularını yanıtlayan Faber, Türkiye’deki banka ve şirketlerin tahvillerine sahip olduğunu, bununla birlikte portföyündeki TL bazlı tahvil miktarını şu aşamada artırmayı düşünmediğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE BİR DEĞER GÖRÜYORLAR

Türkiye borsası ile New York’ta işlem gören Türkiye ETF’inin yıl başından bu yana dolar bazında gördüğü yükselişe işaret eden Faber, yabancı yatırımcıların Türkiye’de bir değer gördüğünü söyledi.

GELECEK ASYA VE ÇİN'DE

Faber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’nin geçen hafta sonu Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin çok daha önemli olduğunu söyledi. "Avrupa Türkiye’yi bünyesine katmaya çok sıcak bakmıyor gibi görünüyor" diyen Faber, "Türkiye’nin geleceği başta Çin olmak üzere Asya’da" dedi.



Faber’in öne çıkan diğer bazı açıklamaları şöyle:



* Hisse senedi piyasaları:

Merkez bankalarının bastığı paralar ABD hisse senetlerine, tahvillerine, dolara ve gayrimenkullerine girdi. Bu durumun tersine dönmesini bekliyorum. Birçok gelişen ülke borsası ABD hisse senedi piyasalarına göre yıl başından bu yana daha fazla getiri sağladı. Bu durumun sürmesini bekliyorum.

Avrupa’da hisse senedi piyasalarında fırsatlar görüyorum. Uzun zamandır ilk kez ABD hisselerine göre Avrupa hisselerinde daha fazla ağırlığa sahibim. Avrupa hisselerinin ABD’dekilere göre daha ucuz olduğu görüşündeyim ve euronun değerlenmeye devam etmesini bekliyorum.

Batı demokrasilerinde siyasi durum "felaket". Eğer siyasi ortamı düşünecek olursanız yataktan çıkmayıp yatırım yapmamanız gerekir.

* Para politikaları:

ABD, Avrupa, Japonya dahil birçok ülkedeki para politikasından endişe duyuyorum. Para basma süreci sürdürülebilir büyüme yaratma konusunda başarısız oldu. ABD ekonomisi zayıflıyor. Bana göre ABD Merkez Bankası (Fed) yıl sonunda 4. niceliksel genişleme programını (QE4) başlatacak. ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının bilançolarını normalleştirmesini ve niceliksel sıkılaştırma yapmasını beklemiyorum. Bilançolar büyümeye devam edecek.



* Emtia fiyatları:

Petrol fiyatlarının Orta Doğu’daki siyasi duruma bağlı olacağını düşünüyorum. Petrol fiyatlarının yönü üzerinde giderek artan ham petrol talebi olan Hindistan ve Çin ekonomilerinin durumu da etkili olacak. Uzun zamandır beklentim petrol fiyatlarının $40-$60 arasında dalgalanması yönünde. Merkez bankalarının bastıkları para şu ana kadar Apple, Amazon, Google, Tesla ve benzeri hisselere ve Bitcoin gibi sanal kurlara gitti. Henüz değerli metallere bir giriş olmadı. Bu enstrümanlarda kırılma yaşanınca altın ve diğer değerli metallerin parlamasını bekliyorum