Türk Eximbank
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Eximbank 450 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, İslami Kalkınma Bankası'na bağlı Uluslararası İslami Ticaret Finansman kuruluşu (ITFC) koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan yaklaşık 450 milyon dolar tutarında kredi sağladı

23 Mayıs 2017 Salı, 14:46:32 Güncelleme: 14:47:41 AA

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Türk Eximbank Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Günay'ın ihracatçılara desteğin artırılması ve Körfez ülkelerindeki bankalarla iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir dizi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada ziyaretin ilk adımı olan Suudi Arabistan'da National Commercial Bank ile iş birliğinin artırılması, KOBİ ve alıcı kredilerinin finansmanı amacıyla İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası İslami Ticaret Finansman kuruluşu (ITFC) ile Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi İçin İslami Şirketi'nin (ICIEC) katılımıyla sağlanacak uygun maliyetli yeni kredi imkanları gibi konuların görüşüldüğü ifade edildi.

Ziyaretler sırasında, İslami Kalkınma Bankası'na bağlı ITFC koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan yaklaşık 450 milyon dolar tutarında iki aşamalı Murabaha Sendikasyon Kredisi temin etmek üzere ITFC ile kredi anlaşması imzalandığı belirtilen açıklamada, haziranda kullanılacak krediye ilişkin anlaşmayı Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın Cidde'de imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada, Yıldırım'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sekiz finansal kuruluşla toplantı gerçekleştireceği, sukuk ihracı dahil olmak üzere yeni fonlama imkanları ile Afrika'da Türk iş adamlarının desteklenmesi için bazı Körfez bankalarıyla iş birliği olanaklarını görüşeceği ifade edildi.

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