Moody's, Çin
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Moody's Çin'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunu 1989’dan bu yana ilk kez düşürdü

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:32:06 Güncelleme: 09:37:32 AA

Moody's'ten yapılan açıklamada, Çin'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çekildiği bildirildi.

Çin'in finansal gücünün gelecek yıllarda bir miktar yıpranacağı ifade edilen açıklamada, ekonominin genelinde borç miktarının artmaya devam ederek potansiyel büyümenin yavaşlayacağı belirtildi.

Reformlarda devam eden ilerlemenin ekonomi ve finansal sistemi dönüştüreceği, bunun borç miktarındaki artışı önleyemeyeceği vurgulanan açıklamada, durağan görünümle ilgili olarak ise ülkeye dair risklerin dengeli olduğu bilgisine yer verildi.

Kredi profilinin güçlü olmasının Çin'i olumsuz şoklara karşı dirençli tuttuğuna dikkat çekilerek, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının güçlü kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, yapısal reformların bankacılık sektöründe riskleri artırmaması durumunda Çin'in kredi notunu olumlu etkileyeceği bildirilerek, öte yandan, sermayenin yanlış tahsis edilmesi durumunda kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

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