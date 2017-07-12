Teknoloji bankacılık sektörünü etkilemeyi başarıyor

Dev adımlarla ilerleyen teknoloji bankacılık sektörünü temelden sarsıyor. Tek tuşla ödenen faturalar, değişen ödeme sistemleri, değişen alışveriş alışkanlıkları müşteri tercihlerini de değiştiriyor. KPMG, 'Geleceğin Dijital Bankası' raporuyla teknolojinin bankacılık sektörüne etkisini inceledi.



Raporu yorumlayan KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, "Hayatın her alanını kolaylaştıran teknolojinin en çok etkilediği sektörlerin başında bankacılık geliyor. Yeni nesil ödeme sistemleri, bankaya gitmeden yapılabilen bankacılık işlemleri geleneksel bankacılığı arka plana itiyor. Geleneksel bankalar, yeni nesil dijital oyuncular tarafından kuşatma altına alınmış bir pazarda… Bankalar dijital dönüşümden yararlanarak pazar paylarını artırmalı, müşterilerini güçlü bir şekilde korumalı. Bu mücadeleden başarıyla ayrılan bankalar hem değer kazanacak hem de rekabet avantajı sağlayacak. Başarının sırrı da yeni yıkıcı dijital güçleri, müşteri deneyimini ve yeni oyuncuları anlayarak etkin bir dijital strateji oluşturmaktan geçiyor. Teknolojiyi ihtiyaca göre adapte eden kurumlar bu işten karlı çıkacak" dedi.

'DİJİTAL BANKACILIK 10 YILDA SEKTÖRÜ ELE GEÇİRECEK"

Cantürk, rekabette öne geçmek için yeni kuşağın hizmet önceliklerini iyi anlamak gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu;

"Dijital bankacılığın yaklaşık 10 yıl içerisinde müşteriler tarafından benimsenmesi ve toplam pazarın yüzde 50’sini oluşturması bekleniyor. Bazı bankaların inovasyon merkezleri kurarak dijital bankacılık yolunda ilk adımlarını attığını biliyoruz. Bu noktada bankaların yeni ödeme altyapı ve araçlarına eğilmeleri, siber güvenlik ve dijital kimlik konusunda özel çalışmalarda bulunması gerekiyor. Çünkü riskleriyle birlikte geldiği düşünülen dijital bankacılık, teknolojiyle desteklenmesi durumda ciddi fırsatlar da yaratacak"

'MÜŞTERİSİNİ YAKINDAN TANIYAN KAZANACAK'

'Y kuşağı' olarak adlandırılan 16-35 yaş grubunun teknolojideki gelişmelere de daha çabuk ayak uydurabildiğine dikkat çeken Cantürk, "Sektöre adım atan yeni rakipler ve fintech şirketleri, müşteri sadakati oranında geleneksel bankaların önüne geçmiş durumda. Y kuşağının yanında 'Baby Boomers' olarak bilinen 52-70 yaş grubu da yeni ödeme araçlarının sadık kullanıcıları. Bu nedenle teknolojiyi takip eden ve yaşayan Y kuşağının ve yeni ödeme araçlarını kullanan 'Baby Boomers' kuşağının taleplerinin çok iyi incelenmesi gerekiyor. Bunun yanında internet halen 'yapılandırılmamış' bir veri ve bilgi havuzu. Sosyal medya ve diğer mecralardaki yapılandırılmamış veriler, 'Big Data' yaklaşımıyla gerekli süzgeçlerden geçirilerek çok değerli bir kaynak olarak kullanılabilir, yeni nesil müşterilerin davranış ve tercihleri ortaya çıkarılabilir. Yapılandırılmamış veriler müşteri segmentasyonu, kredi derecelendirilmesi, raporlama, rekabet üstünlüğü sağlayan talep ve fırsat yaratma anlamında fark yaratacak" diye konuştu.

Müşterilerin dijital bankacılıktan beklentilerini de yorumlayan Cantürk, "Dijital bankacılıkta yeni müşteri deneyimi kategorileri önem kazanacak. Bu kategorilerin arasında bankaların 7/24 ulaşılabilir olmasının yanında siber güvenlik araçlarıyla üst düzey koruma, gelişmiş veri analitiği araçlarıyla özelleştirilmiş bankacılık ve özelleştirilmiş fiyatlama hizmetleri müşterilerin beklediği nitelikler. Web ve arayüz tasarımına da önem veren müşteriler dijital süreç otomasyonunun sağlanmasını, daha hızlı kredi onaylarını ve yeni nesil hızlı ödeme teknolojilerine uygunluk sağlanmasını da bekliyor" dedi.

KPMG raporunda yer alan, dijital bankacılığın eşiğindeki bankaların geliştirmesi gereken temel stratejiler şöyle:

Müşteriyi yakından tanımak, müşteriler daha talep etmeden yeni ürün ve hizmet geliştirmek, inovasyonda lider olmak,



Dijital bankacılık hizmetleri için bir ekip kurmak, üzerinde görüş birliği varılmış bir strateji ve buna bağlı yol haritası belirlemek,



Değişen şartlara uygun bir pozisyon alabilmek için ön hazırlık yapmak ve çalışmalara bir an önce başlamak,



Dijital bankacılık vizyonunu sahiplenen bir üst yönetime sahip olmak,



Bilgiye ve gelişen trendlere sürekli ulaşabilmek,



Şirket içerisinde yenilikçi bir kültür oluşturmak.



Yeni nesil dijital oyuncular ile stratejik ortaklığa açık bir vizyona sahip olmak.

Geleceğin Dijital Bankası

KPMG