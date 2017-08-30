Rusya’nın en büyük özel bankası battı

Rusya Merkez Bankası zor günler geçiren ve faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma gelen ülkenin en büyük özel bankası Otkritie Bank’ı kurtarmak için harekete geçerek bankaya el koydu.

Varlık büyüklüğü açısından ülkenin en büyük yedinci bankası da olan Otkritie, kredi portföyünün yarattığı endişeler nedeniyle mevduat akışlarının sürdürülebilirliğinde sorunlar yaşıyordu.

Bankayı kurtarmak için kendi fonlarını buraya aktaracak olan Rusya Merkez Bankası açıklamasında ne kadar bir harcama yapacağını belirtmedi ancak gerekli finansal değerlendirmeleri yaptıktan sonra banka hisselerinin en az yüzde 75’ini alacağını kaydetti.

Şu ana kadar Rusya’da en büyük banka kurtarma operasyonu 2011 yılında gerçekleşmişti. Bu tarihte ülkenin en büyük beşinci bankası Bank of Moscow’u kurtarmak için Merkez Bankası 6,7 milyar dolar harcama yapmıştı.

Rusya’nın en büyük özel bankası olan ve ülke genelinde 400 şubesiyle faaliyet gösteren Otkritie Bank'ın 2016 yılı itibarıyla 29 bin kurumsal, 163 bin KOBİ ve 3,4 milyon bireysel müşterisi bulunuyordu.

(Milliyet)

Otkritie Bank

Rusya Merkez Bankası

Rusyanın en büyük özel bankası