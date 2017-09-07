Ziraat Bankası UT Bank'ın yarısını satın alıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlıkta Özbeki̇stan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Toplantıda iki ülke arasında başta bankacılık ve havacılık alanı olmak üzere yürütülecek kimi ekonomik işbirlikleri de duyuruldu.
Özbeki̇stan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov, bu kapsamda, Taşkent'te faaliyette olan UT Bank'ın yüzde 50'sinin Ziraat Bankasına satılışı konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti.
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Kuçkarov, bir diğer anlaşmanın da Türk Hava Yolları ile yapıldığını belirterek, "Bahar aylarından itibaren İstanbul-Semerkant direkt uçuşlarının gerçekleşmesi gündeme geldi ve bu konuda anlaştık." dedi.
Türk Hava Yolları ile Taşkent uçuşlarının arttırılması konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Kuçkarov, ilerleyen süreçte Buhara ve Hiva'ya uçuşların olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
Kuçkarov, Türk iş adamlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Taşkent'e yakın bir yerde süt ve et üretim tesisi kurulması, makina sanayi, yenilenebilir enerji kaynakları ve tekstil ürünlerinin üretiminin görüşülen konular arasında olduğunu ifade etti.
Ayrıca Kuçkarov, 50'ye yakın Türk iş adamının ekim ayı başında söz konusu projeler üzerinde istişare yapmak amacıyla Özbekistan'a gidecekleri bilgisini verdi.
- Ziraat Bankası
- UT Bank
- özbekistan
- nihat zeybekci
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Misafir 2 dakika öncetürk bankalarının yabancı bankaları aldığı günleri de gördük ya allah razı olsun RTE00
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Misafir 33 dakika öncesat sat nerye kadar paraniz bitti015
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Misafir 29 dakika önceİYİ OKU SATMIYOR ALIYOR390