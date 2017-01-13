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TEKNOLOJİ

Facebook, "Habercilik Projesi" başlattı

29 Aralık 2015 Salı, 12:39:54

Facebook, yeni girişimi olan “Facebook Habercilik Projesi”ni tanıttı.

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    Sosyal paylaşım sitesi Facebook, doğruluğu kesin olmayan haberlerin platform üzerinde yayılmasını engellemek ve basın sektörüyle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla habercilik projesi başlattı.

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    ABD başkanlık seçimi sırasında Facebook üzerinden yayılan yalan haberler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Facebook'un Ürün Direktörü Fidji Simo yaptığı yazılı açıklamada, sosyal paylaşım sitesi üyelerinin fikir ve haberleri paylaşıp tartışmaya büyük ilgi gösterdiğini, bu konuda sağlıklı bir haber ortamı oluşturmanın Facebook’un görevi olduğunu belirtti.

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    "İnsanların doğru bilgilendirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğimiz üzerinde çalışacağız"

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