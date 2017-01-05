17 Mart 2016 Perşembe, 13:34:23 | Güncelleme: 05 Ocak 2017 Perşembe, 12:43:44
İsrail'de uçan otomobile benzer bir hava aracı geliştirildi
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İsrailli bir teknoloji firması, otomobile benzer bir hava aracı geliştirdi. Bin 500 kilo ağırlığındaki araç, saatte 185 kilometre hızla gidebiliyor. Aracın 2020'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.
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AFET BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK
Son deneme uçuşunu Kasım ayında gerçekleştiren hava aracının fiyatıysa 14 milyon doları bulacak. Üretici firma, aracın ambulans olarak hizmet vereceğini ve afet bölgelerinden sivillerin tahliyesi için kullanılabileceğini söylüyor.
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PİLOT OLMADAN VE BİNALARIN ARASINDAN UÇABİLİYOR
Pilot olmadan gidebilen aracın, askerlerin çatışma bölgelerinden çıkarılmasında da kullanılabileceği belirtiliyor. Helikopterlerin aksine binaların arasından geçebilen araç, elektrik hatlarının üzerinden de uçabiliyor.
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Geliştirmesi tam 15 yıl süren araç 500 kilo yük taşıyabiliyor.
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GELECEĞE DÖNÜŞ GERÇEK OLDU!
27 yıl önce "Geleceğe dönüş" filmindeki gibi bağcıklarını kendi bağlayabilen ayakkabı vitrinlerdeki yerini aldı. Fiyatı da bellli oldu: 720 dolar yani yaklaşık 2 bin 400 lira.
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İŞTE GELECEĞE DÖNÜŞTE GERÇEK OLAN DİĞER ÜRÜNLER
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2004 yılında kurulan ve aslında bir havayolu şirketi olan Virgin America, bu sefer beklenmedik şekilde basının karşısına çıktı.
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Virgin America First Class Shoe adı verilen, 'gelecekten gelmiş' gibi gözüken spor ayakkabılarını kamuoyuna tanıttı.
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Tasarımı Eleven Inc. tarafından yapılan spor ayakkabısında Wi-Fi, telefon şarj girişi, küçük ama kullanışlı bir video ekranı, üç saat batarya ömrü ve LED ışık ekranı bulunuyor.
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GELECEĞİN AYAKKABISI FIRST CLASS SHOE SATIŞA SUNULUYOR
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Daha önce 100 çift üretilen Nike Mag ayakkabısına benzeyen Virgin America First Class Shoe, müzayede yoluyla satılacak ve tüm gelir de Soles4Souls adlı yardım kuruluşuna bağışlanacak.
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Kâr amacı gütmeyen bu dernek, fakir bölgelere ayakkabı bağışında bulunmasıyla tanınıyor. Üstelik Virgin America First Class Shoe sadece 1 adet üretildi.
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AYAKKABIDAN FİLM İZLEMEK DE MÜMKÜN
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Moda ve Teknolojiyi ilginç bir şekilde harmanlayan Virgin America First Class Shoe, belki herkesin gözüne hoş gelmeyece.
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Ama dünyada tek çift üretilen bu ayakkabı hem şanslı birisinin olacak hem de gelir fakir çocukların ayakkabı ihtiyacı için kullanılabilecek.
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İŞTE NIKE'IN 'GELECEĞE DÖNÜŞ' AYAKKABISI
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1985 yılında çekilen Geleceğe Dönüş serisinin ikinci filminde Martin McFly, bulunduğu zaman diliminden 2015 yılına gitmiş, ayağına giydiği Nike marka ayakkabısıyla dikkat çekmişti.
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Zira ayakkabının bağcıkları kendi kendine bağlanıyor, ayak ölçüsüne göre boyutunu değiştirebiliyordu.
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Nike tarafından uzun yıllar geliştirilen ve en sonunda gerçeğe dönüştürülen bu ayakkabı, düzenlenen bir açık arttırma ile rekor fiyata satıldı.
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Gelen bilgilere göre Hong Kong'ta gerçekleştirilen açık arttırmada, ismi açıklanmayan bir kişi tam 104,000 dolar ödeyerek Nike'ın bu özel ayakkabısına sahip oldu.
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Dünya genelinde bu model için biri Londra biri de New York'ta olmak üzere iki açık arttırma daha gerçekleştirilecek.
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Bu arada açık arttırmalardan elde edilen gelirin Parkinson hastalığına çare bulmak adına savaşan Michael J. Fox Derneği'ne bağışlanacağını da belirtelim.
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Bu açık arttırmaların haricinde 10 dolar ödeyerek herkesin katılabildiği ve sonunda 89 çift spor ayakkabının hediye edileceği bir yarışma da bulunuyor.
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85'te çekilen ve 2015'i anlatan 'Geleceğe Dönüş' filminde beklenen birçok şey olmuşken bugün 'Geleceğe Dönüş'te bize söylenen bir teknoloji daha ortaya çıktı.
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ABD merkezli spor malzemeleri üreticisi Nike, bağcıklarını kendisi bağlayan ilk spor ayakkabısını tanıttı.
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Şirketin CEO’su Mark Parker New York'ta düzenlediği basın toplantısında, "Artık kişisel performansta yepyeni bir çağa girdik. Günümüz sporcularının farklı gereksinimleri var. Biz de bunları karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Toplantıda görücüye çıkarılan "Nike HyperAdapt 1.0" adlı ayakkabı, bağcıklarını kendisi bağlıyor. Ayakkabının bağcıkları bağlaması için yan tarafına yerleştirilen düğmelere basılması yeterli oluyor.
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Ayakkabı, kullanıcısına bağcıkları sıkılaştırma ya da gevşetme olanağı da sunuyor.
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Nike, gelecekte ayakkabının düğmeye basmaya gerek kalmadan kendi kendini ayarlayacak şekilde geliştirileceğini kaydetti.
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Üç renk seçeneğinde üretilecek ayakkabının, temmuz ayında satışa çıkarılması planlanıyor. Ayakkabının fiyatı henüz açıklanmadı.
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Bağcıklarını kendisi bağlayan ayakkabı fikri ilk kez, yönetmenliğini Robert Zemeckis'in yaptığı ‘Back to the Future’ (Geleceğe Dönüş) filminde gündeme gelmişti.
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1985 tarihli filmin başrol oyuncusu Michael J. Fox, 30 yıl sonrasına gidiyor ve 21 Ekim 2015'te bağcıklarını kendisi bağlayan ayakkabısını giyiyordu.
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Toplantıda Nike'ın kramponlara yapışan çamuru temizlemek için ürettiği teknoloji de tanıtıldı.
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İŞTE GELECEĞE DÖNÜŞ'ÜN ÖNGÖRDÜĞÜ TEKNOLOJİLERDEN OLANLAR VE OLMASI BEKLENENLER
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BÜYÜK EKRAN TELEVİZYONLAR
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Artık çok sık gördüğümüz bir teknoloji haline geldi.
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GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA
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Artık sadece bilgisayarlarda değil, telefonlarda da sıkça tercih edilen bir yöntem.
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ
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Peş peşe teknoloji devleri yeniliklerini duyururken akıllı saatler, akıllı bileklikler ve akıllı gözlükleri de ihmal etmedi.
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HOLOGRAM VE 3D TEKNOLOJİLER
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Artık sinema filmlerinin birçoğu 3D vaziyetinde izlenir hale geldi. Hatta evlere bile taşındı.
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Tek bir tuşla bedenini kendinize göre ayarlayabileceğiniz, konuşabilen mont
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Uçabilen ve yakıt olarak çöpleri tercih edebileceğiniz arabalar