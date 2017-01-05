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Geleceğe Dönüş gerçek oldu!

17 Mart 2016 Perşembe, 13:34:23

İsrail'de uçan otomobile benzer bir hava aracı geliştirildi

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    İsrailli bir teknoloji firması, otomobile benzer bir hava aracı geliştirdi. Bin 500 kilo ağırlığındaki araç, saatte 185 kilometre hızla gidebiliyor. Aracın 2020'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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    AFET BÖLGELERİNDE KULLANILABİLECEK

    Son deneme uçuşunu Kasım ayında gerçekleştiren hava aracının fiyatıysa 14 milyon doları bulacak. Üretici firma, aracın ambulans olarak hizmet vereceğini ve afet bölgelerinden sivillerin tahliyesi için kullanılabileceğini söylüyor.

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    PİLOT OLMADAN VE BİNALARIN ARASINDAN UÇABİLİYOR

    Pilot olmadan gidebilen aracın, askerlerin çatışma bölgelerinden çıkarılmasında da kullanılabileceği belirtiliyor. Helikopterlerin aksine binaların arasından geçebilen araç, elektrik hatlarının üzerinden de uçabiliyor.

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