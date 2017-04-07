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Apple, iPhone için amortisör mekanizması geliştirecek

14 Ekim 2016 Cuma, 09:40:06

  • 1 Apple, iPhone için amortisör mekanizması geliştirecek
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    Apple, iPhone ekranlarının korunması için yeni bir sistem geliştirdi. Buna göre, cihazdaki sensörler düşüş algılandıktan sonra iPhone ekranının korunması için amortisör benzeri özel bir mekanizmanın açılmasını sağlıyor. 4 Nisan’da patenti onaylanan sistemin ne zaman uygulanacağı bilinmiyor.

  • 2 Apple, iPhone için amortisör mekanizması geliştirecek
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    KIRMIZI İPHONE 7'Yİ ATEŞE VERDİ!

    Youtube'daki TechRax kanalı telefonlara işkence yapmaya devam ediyor.

  • 3 Apple, iPhone için amortisör mekanizması geliştirecek
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    Kanal sahibi, kırmızı iPhone 7'yi bu sefer çok farklı bir  teste tabi tuttu.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 12:05
    çok ilginç en iyisi eritilmiş alüminyum
  • Misafir 14 Şubat 2017 Salı 19:14
    fotograftaki timsahin disleri epey eksik
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