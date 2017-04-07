Apple, iPhone için amortisör mekanizması geliştirecek
14 Ekim 2016 Cuma, 09:40:06 | Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 09:32:05
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Apple, iPhone ekranlarının korunması için yeni bir sistem geliştirdi. Buna göre, cihazdaki sensörler düşüş algılandıktan sonra iPhone ekranının korunması için amortisör benzeri özel bir mekanizmanın açılmasını sağlıyor. 4 Nisan’da patenti onaylanan sistemin ne zaman uygulanacağı bilinmiyor.
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KIRMIZI İPHONE 7'Yİ ATEŞE VERDİ!
Youtube'daki TechRax kanalı telefonlara işkence yapmaya devam ediyor.
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Kanal sahibi, kırmızı iPhone 7'yi bu sefer çok farklı bir teste tabi tuttu.
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Telefonu ateşe verip çalışıp çalışmadığını test eden adam, inanılmaz bir sonuçla karşılaştı.
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İşte kırmızı iPhone 7'ye uygulanan sıra dışı dayanıklılık testi...
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Yanank arka kapakta bir sorun görünmüyor. Peki ya ön tarafı...
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Telefon sanki hiç alev almamış gibi çalışmaya devam ediyor.
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ÇİMENTOYA ATILAN iPHONE 7'YE NE OLUR?
Amansız testlerin baş mimarı Youtube kanalı TechRax şimdi de iPhone 7 için çimento testi hazırladı. Bakalım sonu nasıl olacak?
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Telefonu çimentodan çıkardıktan sonra açmak istedi ama...
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Telefon tamamen kullanılmaz hale geldi. Daha önce yapmış olduğu dondurulmuş iPhone testinde ise telefon hala çalışır vaziyetteydi.
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İşte telefonun son hali!
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iPHONE 7'Yİ ERİTİLMİŞ ALÜMİNYUMA ATTI!
Çılgın deneyleriyle adından söz ettiren "Backyard Scientist" sayfasının sahibi, bu defa iPhone'u alüminyuma attı.
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Arkadaşıyla gerçekleştridiği tehlikeli deneyde sıcak, sıvı alüminyuma iPhone'u bıraktı ve işte telefona olanlar...
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Ve işte sonuç... iPhone 7, eritilmiş alüminyumun içinde dakikalar içerisinde eridi.
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Youtube'da 5 milyondan fazla abonesi olan TechRax kanalı, piyasaya yeni çıkan iPhone 7'yi ilginç bir dayanıklılık testine tabi tuttu
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Boş bir kabın içine önce iPhone 7'yi koydu, sonra o kabı kolayla doldurup, 12 saat boyunca buzlukta bekletti.
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İşte ilginç deneyin sonucu...
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Telefon şaşırtıcı bir şekilde çalışıyor. Asitli sıvı ve 12 saatlik soğuğa rağmen buz tutan iPhone 7 hala çalışır vaziyette.
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BİR TİMSAH iPHONE 7'İ ISIRIRSA NE OLUR?
YouTube'da mobil cihazlara ve aksesuarlarına enteresan testler yapması ile bilinen kanallardan olan TechRax, iPhone 7'ye 'timsah dayanıklılık testi' yaptı. Bir timsah iPhone 7'yi ısırırsa ne olur? İşte cevabı...
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iPhone 7 ilk denemeden sonra hala çalışıyor olsa da, timsahın kuvvetli ısırıkları telefonun camını kırmayı başardı.
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Fakat ikinci deneme sonrası iPhone 7 tamamen kullanılamaz hale geliyor.
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Youtube'daki kanalında telefonlara sıra dışı testler yapan TechRax'den iç acıtan bir test daha geldi. iPhone 7 ağaç öğütme makinesinin içine atılırsa ne olur? İşte cevabı...
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Telefon öğütücüden paramparça halde çıktı.
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Telefondan kalan parçalar.
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SOĞANLA TELEFONU ŞARJ ETTİ!
İngilterede Owen Louis isimli bir genç oldukça sıra dışı bir yöntem kullanarak teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.
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Çektiği video ile soğan ile gerçekleştirdiği bir takım işlem sonrasında elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı.
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Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor.
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Bu deneyinde soğan kullanarak işe başlayan genç, sonunda amacına oldukça sıra dışı bir şey bularak son buluyor.
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Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Sebzelerin tümünde iyon bulunuyor. Enerji içecekleri de bu iyonları harekete geçirecek bir takım karışımlara sahip
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Yani uygun şartları oluşturup enerji içeceği ve sebzelerdeki iyon miktarını bir araya getirdiğinizde teorik olarak böyle bir elektrik enerjisinin açığa çıkması oldukça muhtemel.
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Owen Louisin ise kullandığı yöntem şu şekilde; Bir tornavida veya delici bir alet ile soğanın her iki tarafına eşit bir delik açıyorsunuz.
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Soğanı herhangibir enerji içeceğinin içine bırakıp yaklaşık yarım saat bırakıp kimyasal reaksiyona geçmesini bekliyorsunuz.
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En az yarım saat beklettiğiniz soğanı çıkartıp, hiç bir yeri ıslak kalmayacak şekilde kuruluyorsunuz.
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Daha sonra elektronik cihazın usb kablosunu soğana batırıp adeta bir piriz gibi kullanıyorsunuz.
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Ve şaşılacak şekilde elektronik cihaz çalışmaya başlıyor.
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İşte sonuç...
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540 BİN LİRALIK iPHONE 4!
Bir kullanıcı yaklaşık 7 yıl önce tanıtılan iPhone 4'ünü 150 bin dolar (yaklaşık 540 bin TL'den) satışa sundu.
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Ancak bu uçuk fiyatın nedeni cihazın sunduğu özelliklerden ziyade nadir bir yapısının olması.
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Resimde de görüldüğü üzere iPhone 4'ün arkasında ''Steve Jobs 1955-2011'' yazıyor ve klasik yarım elma logosunda Steve Jobs'ın yüzü yer alıyor.
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'lindsayquinn1414' adlı eBay kullanıcısı bu modeli "özel olarak üretilen 56 adet iPhone 4'ten biri" açıklaması ile satışa sundu.
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Ancak söz konusu modelin pek çok taklidi bulunuyor.
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Başka bir deyişle cihaz 150 bin dolara satışa sunmuş olsa da, iPhone 4'ün aslında taklit olma olasılığı hayli yüksek.
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SON MODEL TELEFONLARI BÖYLE PARÇALADI!
YouTube’da yayın yapan JerryRigEverything isimli kanal, LG G5 modeline her telefona yaptığı işkence testini uyguladı.
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Ekran, kamera lensi, parmak izi okuyucu sensöre çizilme testleri uygulayan kullanıcı, aynı zamanda bükülme ve ekranı yakma testiyle de bir video hazırladı..
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Aynı kanal geçtiğimiz gün LG G5 modelinin tamamen metal bir gövdeye sahip olmadığını, plastik kaplamalı metal gövdeye sahip olduğunu da ortaya çıkarmıştı.
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Cihazın arka yüzeyi plastik kaplamalı olduğu için kolayca çizilebiliyor.
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Ancak ekran ve kamera lensleri oldukça başarılı görünüyor.
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Bükülme konusunda ise telefon modüler olmasına rağmen beklenmedik bir dayanıklılık gösteriyor.
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İşte LG G5'in başına gelenler...
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Nexus 6P saniyeler içinde paramparça oldu...
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Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından henüz kutusundan çıkan telefonun küçük bir hamleyle paramparça olması kullanıcıları çok şaşırttı.
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Youtube kanalında çektiği bu 'bükülme testi'ni yayınlayan kullanıcı Nexus 6P'nin tasarımındaki kusurları ortaya çıkardı.
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Google tarafından piyasaya sürülen bu telefonun en hızlı android olduğu ifade edilmşti.
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Tüm bunların yanı sıra telefonun dış tasarımına da önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
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Kutusundan nazikçe çıkardığı telefonu önce inceledi..
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Ardından nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.
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Tasarımındaki kusurlardan bahsetti.
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Jelatinini söktü.
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Artık kullanıma hazırdı!
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Telefonu açtı.
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Ayarlarını yaptı...
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Tamamen kullanılabilir duruma getirdi.
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Ve ardından...
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Bükmeye başladı.
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Saniyeler içinde telefon paramparça oldu...
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İşte o görüntülerden kareler...
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Daha önce de bir kullanıcı iPhone 6 Plus’ın büküldüğü net bir şekilde göstermek için bu videoyu yayınlamıştı...