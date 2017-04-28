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Türkiye'nin 'Kaplan'ı vitrine çıkıyor

16 Ekim 2016 Pazar, 12:16:02 AA

ROKETSAN tarafından üretilen Kaplan füzesi, ilk kez IDEF'17'de sergilenecek

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    ROKETSAN, son dönemde dikkati çeken ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemini ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'17) tanıtacak.

  • 2 Türkiye'nin 'Kaplan'ı vitrine çıkıyor
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    ROKETSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yabancı müşterileri tarafından kullanılan topçu roketlerini, yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeye devam ediyor. Firma, son olarak 122 ve 300 milimetrelik roketlerini güdümlü hale getirdi.

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    Bu çalışmaların ürünlerinden Kaplan füzesi (TRG-300) ve silah sistemi, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

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    Kaplan füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30 kilometreden 120 kilometreye kadar yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş imkanı veriyor. Füze, bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü yaratarak manevra birliklerine güçlü ateş desteği sağlıyor.

  • 5 Türkiye'nin 'Kaplan'ı vitrine çıkıyor
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    Uydu destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabilen Kaplan, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek "pod içi füze" konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.