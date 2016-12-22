Valve'ın sahip olduğu çevrimiçi oyun platformu Steam, her yıl geleneksel olarak yaptığı Kış İndirimleri tarihini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki Steam Kış İndirimleri ne zaman başlıyor, hangi oyunlara ne kadar indirim var? İşte Steam Kış İndirimi detayları..

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre Kış İndirimleri 22 Aralık 2016 Perşembe yani bugün saat 21:00'da başlayacak ve toplamda 11 gün sürecek.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

11 gün boyunca birçok oyun Kış İndirimi dahilinde oldukça düşük fiyatlardan satılacak ve oyuncular geçtiğimiz haftalardan beri bu gün için kenara para koymuş durumda. Steam Kış İndirimleri 2 Ocak 2017 Pazartesi günü 21:00'da sona erecek.

HANGİ OYUNLAR İNDİRİMDE?

Steam Kış İndirimleri, en çok tutulan veya hiç tutulmayan oyunlar dahil binlerce oyunu kapsayacak. Özellikle ağırlıklı olarak Sonbahar İndirimleri'nde fiyat indirimi uygulanmamış yeni çıkan oyunlar, Yaz ve Sonbahar dönemlerinde indirime girmiş oyunlar tekrar indirime girecek.

İndirime girmeyecek oyunlar arasında ise birkaç gün veya birkaç ay önce çıkan çok yeni oyunlar bulunuyor.