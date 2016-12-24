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Türk gençlerden ‘hacker’ ordusu kurulacak!

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu kurulması için BTK düğmeye bastı. Ekibe giren genç hacker’lara 6-10 bin lira arasında maaş ödenmesi planlanıyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:18:53 Güncelleme: 10:23:24

Siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak amacıyla Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayan hükümet şimdi de "beyaz hacker" Ordusuna dahil edilecek genç bilgisayar dahilerinin peşine düştü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından test edilerek alınacak bilişimciler, hacker ordusuna dahil olacak. Bu kapsamda BTK başvuruları da almaya başladı. Üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen işe alımlar usom@btk.gov.tr adresine yapılacak. Genç hackerlara 6-10 bin lira arasında maaş ödenmesi öngörülüyor.
 
1 YILDA 90 MİLYON SALDIRI
 
Türkiye'nin siber saldırılara karşı dayanıklılığını artırmak ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin siber saldırılarını önlemede genç hackerlar da destek verecek. Türkiye, son bir yılda 90 milyon siber saldırıya maruz kalırken, 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında siber saldırılar yaklaşık 2.5 kat arttı. Türkiye'deki bilgisayarların yüzde 45'i siber saldırılara maruz kalırken, sistemi ele geçirilmiş bilgisayar oranında Türkiye dünya dördüncüsü.
 
7/24 ÇALIŞANA İHTİYAÇ VAR
 
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, en büyük eksiklerinin yetişmiş nitelikli insan gücü olduğunu kaydederek, "Bizim sabah 8, akşam 5 aralığında siber saldırılarla mücadele etmek gibi bir çalışma yöntemimiz yok. O nedenle bizle çalışacak arkadaşlar 7 gün 24 saat çalışmayı göze almalılar" dedi. Sayan, başvuruların süratle değerlendirmeye alınarak gençlerin istihdam edileceğini kaydetti.
 
Siber saldırılara karşı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Birimi ile sayıları 528'e ulaşan kamu ve özel sektöre yönelik ekiplerin sayısı her geçen gün artarken nitelikli işgücü ise aynı oranda artırılamıyor. Buradaki açığı kapamak sorumluluğunu BTK üstlendi.
Sabah

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