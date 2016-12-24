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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan
TEKNOLOJİ

Bakan Ahmet Arslan: Yerli arama motoru için çalışmalar yapıyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan, "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli" dedi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:05:23 Güncelleme: 22:06:21 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Bakan Arslan, Soma'daki çevre yolu açılışının ardından Akhisar'da yapımı devam eden çevre yolu ve şantiyesinde incelemede bulundu.

Akhisar-Gölmarmara yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Akhisar çevre yolu ve demiryolunun 2017 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bakan Arslan, yolun ağır vasıta trafiğinin kent merkezinden çıkarılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Daha önce Gölmarmara'dan gelen yolun 5,5 kilometresi yaklaşık altyapısı bitmiş biz o yolun hem altyapısını hem geriye kalan 8 kilometrenin yapılmasını tek bir ihale olarak yaptık. Bu kapsamda 5,5 kilometrenin sıcak asfaltı da yapıldı ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de çalışma devam ediyor." diye konuştu.

"YERLİ ARAMA MOTORUNUN GELİŞTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Karayollarındaki incelemenin ardından Bakan Arslan, Manisa Medya TV'de "Günün Konuğu" adlı canlı yayınlanan programa katıldı.

Program sunucusu Abdullah Polat'ın sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, iletişim teknolojisi, bilişim ve haberleşmenin dünya ile entegre olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."

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