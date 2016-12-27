İNTERNET HABERLERİ
27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternetten para kazanma KOBİ Mucitler
TEKNOLOJİ

Mucitler ‘net’ para toplayacak

ABD ve AB’de uygulanan kitle fonlaması yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. KOBİ ve genç mucitler 2.5 milyon liraya kadar parayı internetten toplayabilecek

27 Aralık 2016 Salı, 01:22:26 Güncelleme: 01:31:27

KOBİ’lere ve genç mucitlere yeni bir finansman modeli geliyor. Parlak fikri olan genç mucitler veya KOBİ’ler, internet üzerinden “kitle fonlaması”-(crowdfunding) yöntemiyle para toplayarak yatırımlarını finanse edebilecek. Mucitler, internet üzerinden 2-2.5 milyon liraya kadar para toplayabilecekler. Kişiler, projelere, kendi gelir seviyelerine göre belirlenen limitler içerisinde para yatırabilecek. Örneğin, yıllık geliri 100 bin liranın altında olan kişiler 2 bin liradan fazla para yatıramayacaklar.

ABD ve Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan kitle fonlaması (crowdfunding) sistemine ilişkin yasa tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre, konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Kitle fonlamasına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) çıkaracağı yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenecek.

PLATFORMLAR KURULACAK

Girişimciler parayı, kitle fonlaması platformları aracılığıyla toplayacaklar. Platformlar faaliyete başlaması için SPK’dan izin alacak. KOBİ’ler ve genç mucitler, projelerini anlatacak, platform projenin desteğe değer olduğunu görürse, kitle fonlaması için harekete geçecek.

 

Ahmet KIVANÇ / GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Pakistanlı hackerlar Google'ı hackledi!
TEKNOLOJİ

Google hacklendi!
Grup video özelliği artık Facebook'ta da var!
TEKNOLOJİ

Facebook'tan çok konuşulacak özellik!
Twitter'da Canlı Yayın Dönemi
TEKNOLOJİ

Twitter'da canlı yayın dönemi...
Google'ın 2016 Arama Trendleri
TEKNOLOJİ

"Tanka nasıl çıkılır?"
Youtube, 2016'nın en popüler videolarını açıkladı
TEKNOLOJİ

Youtube'ta 2016'nın en popüler videoları
2016'nın en fazla RT alan paylaşımları belli oldu!
TEKNOLOJİ

1.4 milyon retweet aldı!
Büyük Türk şirketlerine siber saldırı!
TEKNOLOJİ

DEV TÜRK ŞİRKETLERİ SALDIRI ALTINDA!
iPhone 8'le ilgili yeni iddia
TEKNOLOJİ

İPHONE 8'LERLE ÖYLE BİR YENİLİK GELİYOR Kİ!
"Cep"te iki şikayetten biri faturadan geldi
TEKNOLOJİ

EN ÇOK BUNDAN ŞİKAYET ETTİK
2017'de sanal gerçek olacak
TEKNOLOJİ

İŞTE 2017'YE DAMGA VURACAK YENİLİKLER
Mucitler ‘net’ para toplayacak
TEKNOLOJİ

İNTERNETTEN PARA TOPLAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR!
2016'nın en iyi 50 uygulaması
TEKNOLOJİ

EN İYİ 50 UYGULAMA!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme