Mucitler ‘net’ para toplayacak

KOBİ’lere ve genç mucitlere yeni bir finansman modeli geliyor. Parlak fikri olan genç mucitler veya KOBİ’ler, internet üzerinden “kitle fonlaması”-(crowdfunding) yöntemiyle para toplayarak yatırımlarını finanse edebilecek. Mucitler, internet üzerinden 2-2.5 milyon liraya kadar para toplayabilecekler. Kişiler, projelere, kendi gelir seviyelerine göre belirlenen limitler içerisinde para yatırabilecek. Örneğin, yıllık geliri 100 bin liranın altında olan kişiler 2 bin liradan fazla para yatıramayacaklar.

ABD ve Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan kitle fonlaması (crowdfunding) sistemine ilişkin yasa tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre, konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Kitle fonlamasına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) çıkaracağı yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenecek.

PLATFORMLAR KURULACAK

Girişimciler parayı, kitle fonlaması platformları aracılığıyla toplayacaklar. Platformlar faaliyete başlaması için SPK’dan izin alacak. KOBİ’ler ve genç mucitler, projelerini anlatacak, platform projenin desteğe değer olduğunu görürse, kitle fonlaması için harekete geçecek.

Ahmet KIVANÇ / GAZETE HABERTÜRK