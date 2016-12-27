2017'de sanal gerçek olacak

27 Aralık 2016 Salı, 01:33:32 | Güncelleme: 02:04:34
Başta mobil iletişim olmak üzere nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi konular aynı geride bıraktığımız yılda olduğu gibi 2017’de de ön planda olacak. Ancak her geçen yıl cihaz döneminin sona erip yazılımın kontrolü ele aldığını gösteriyor
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Yeni yıla girmemize artık sayılı günler kaldı. Teknoloji dünyasının penceresinden bakacak olursak yeniliklerle dolu bir yılı daha geride bıraktığımızı söyleyebiliriz.
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Gerek dünya genelinde gerekse Türkiye çapında başta mobil iletişim olmak üzere teknoloji 2016’da da kendinden söz ettirmeye devam etti. Peki 2017’de gelişmeler hangi yönde olacak? İlk bakışta nesnelerin interneti (IoT) ve sanal gerçeklik gibi başlıklar aynı 2016’da olduğu gibi seneye de önde olacak.
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Diğer yandan mobil telefonlar da yine konuşulan konuların başında gelecek. Özellikle Apple’ın popüler mobil telefonu iPhone’un bu yıl 10’uncu yaşına basacak olması bu alandaki hareketliliği artıracak.
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VERİ DAHA DA DEĞERLENECEK
Ancak teknolojinin gelişim sürecine bakıldığında artık sektörde cihaz döneminin sonuna geldiğimiz söylenebilir. Nesnelerin internetinden söz ettiğimiz bir dönemde bu yorum ilk bakışta çelişkili gibi görünebilir. Yakın gelecekte öne çıkacak teknolojilere bakıldığında ise durum çok daha netleşiyor.
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Zenginleştirilmiş gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), yapay zekâ (AI), sanayi 4.0 veya büyük veri yeni gelişmelerde hangi yöne bakarsak gördüğümüz algoritmalar ve hızla akıllanan yazılımlar öne çıkıyor. Sanal dünya adım adım gerçek hayat haline geliyor.
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Nesnelerin interneti ile hayatımıza girmesi beklenen milyarlarca yeni cihazın da öncelikli görevi aslında hem çevreleri hem de kullanıcıları hakkında bilgi toplamak olacak. Ardından sınıflandırılacak olan bu bilgiler gerek ekonomik gerekse güvenlik konusunda değer üretecek şekilde düzenlenecek.
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SORULARA CEVAP VERECEK
Akıllı buzdolapları, biyometrik bilgiler toplayan cihazlar, ortam dinleyen ve sorulara yanıt veren hoparlörler gibi pek çok ürün bu amaca uygun çalışacak. Elde edilecek veriler bize fayda sağlayacak şekilde kullanılırlarsa çok parlak bir geleceğin bizi beklediğini söylemek mümkün.
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Ancak niyetin kötü olması halinde başta Silikon Vadisi olmak üzere teknolojiye yön veren şirketler çok baştan çıkarıcı bir güce sahip olacak. Bu satırları okuyan sizler gibi ben de tercihin iyi yönde yapılacağını ümit etmek istiyorum. Kullanıcı dostu teknolojilerin yaygınlaştığı nice yıllara.
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2017’DE KORKUTACAK TEKNOLOJİK SORULAR
- Akıllanan robotlar insanları işsiz bırakacak mı?
- Yapay zeka kimin kontrolünde olacak?
- Büyük veri insanların yararına mı zararına mı kullanılacak?
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- Sanal saldırılar günlük hayatın parçası mı olacak?
- Sanal dünyadaki bilgi akışı robot yazılımlar (Bots) tarafından manipüle edilecek mi?
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- İçerik pazarlamacılığı (Context Brokering) hayatımızı nasıl etkileyecek?
- Dünya piyasalarında kararlar sadece algoritmalar tarafından mı alınacak?
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HEM OYUN HEM ASKERİYE AYNI KAYNAĞI KULLANACAK
Yapay zekâ ve sanal gerçekliğin birleşmesi pek çok yeniliğe olanak sağlıyor. Mühendislikten dijital oyunlara, sağlıktan askeri operasyonlara kadar pek çok alanda sanal gerçeklik ve yapay zeka kullanıma giriyor. Artık otomobiller caddelere çıkmadan test edilirken, askerler de tek el ateş etmeden savaş alanlarının tüm zorluklarını sanal olarak yaşayacak.
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YENİ YILDA YAPAY ZEKÂ KONTROLÜ ELE ALACAK
- Nesnelerin interneti, - Akıllı ev ve otomobiller, - Zenginleştirilmiş gerçeklik (AR), - Sanal gerçeklik (VR), - Yapay zekâ (AI), - Sanayi 4.0, - Büyük veri, - Dijital para...
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APPLE’IN iPHONE’U 10 YAŞINA BASACAK
İlk olarak 2007’de piyasaya çıkan Apple iPhone bu yıl 10’uncu yaşını kutlayacak. Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen yeni cihazın iPhone 8 adını alıp almayacağı ise belli değil. Yeni ürünün iPhone 10 veya tamamen farklı bir isimle satışa sunulabileceği belirtiliyor.
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SAĞLIK ALANINDA DEĞİŞİM HIZLANACAK
Geçtiğimiz yıllarda insansız hava araçları (drone) öncelikle eğlence alanında gündeme geldi. Ancak teknolojileri hızla gelişen drone’lar akıllı yazılımlarla da donatılınca hemen her alanda kullanılabilir hale geldi.
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Cihazların özellikle sağlık ve güvenlik alanlarında büyük değişimlere neden olması bekleniyor.
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ALIŞVERİŞİN YENİ ADI ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GERÇEKLİK
Küresel çapta satış yapan şirketlerin hemen hepsi zenginleştirilmiş gerçeklik (AR) alanına yatırım yapıyor. Artık bir ürünü almadan önce üzerinizde veya belli bir mekânda nasıl duracağını görmek için satınalmak gerekmeyecek.
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Teknoloji turizmden eğitime, güvenlikten sağlığa kadar çok farklı alanlarda da kullanılabilecek.