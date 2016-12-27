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2017'de sanal gerçek olacak

27 Aralık 2016 Salı, 01:33:32

Başta mobil iletişim olmak üzere nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi konular aynı geride bıraktığımız yılda olduğu gibi 2017’de de ön planda olacak. Ancak her geçen yıl cihaz döneminin sona erip yazılımın kontrolü ele aldığını gösteriyor

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    Yeni yıla girmemize artık sayılı günler kaldı. Teknoloji dünyasının penceresinden bakacak olursak yeniliklerle dolu bir yılı daha geride bıraktığımızı söyleyebiliriz.

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    Gerek dünya genelinde gerekse Türkiye çapında başta mobil iletişim olmak üzere teknoloji 2016’da da kendinden söz ettirmeye devam etti. Peki 2017’de gelişmeler hangi yönde olacak? İlk bakışta nesnelerin interneti (IoT) ve sanal gerçeklik gibi başlıklar aynı 2016’da olduğu gibi seneye de önde olacak.

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    Diğer yandan mobil telefonlar da yine konuşulan konuların başında gelecek. Özellikle Apple’ın popüler mobil telefonu iPhone’un bu yıl 10’uncu yaşına basacak olması bu alandaki hareketliliği artıracak.

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