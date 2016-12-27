2017'de sanal gerçek olacak

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Gerek dünya genelinde gerekse Türkiye çapında başta mobil iletişim olmak üzere teknoloji 2016’da da kendinden söz ettirmeye devam etti. Peki 2017’de gelişmeler hangi yönde olacak? İlk bakışta nesnelerin interneti (IoT) ve sanal gerçeklik gibi başlıklar aynı 2016’da olduğu gibi seneye de önde olacak.