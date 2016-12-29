TEKNOLOJİ
Periscope 360 derece video desteğine kavuştu
29 Aralık 2016 Perşembe, 10:59:09 | Güncelleme: 14:52:49
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Mikro blog sitesi Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope, pek çok kullanıcının merakla beklediği özelliğe kavuştu.
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Mobil canlı yayın alanında son dönemde pek çok rakip edinen Periscope, bu uygulamaların gerisinde kalmamak için yeni bir güncelleme yayınladı.
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Periscope tarafından dün yapılan resmi açıklamaya göre, 360 derece video özelliği kullanıma sunuldu.
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Sadece 'Insta360 camera' ile kullanılabilen özellik ilk aşamada test kullanıcılarının kullanımına sunuldu.
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Periscope'ın merakla beklenen bu özelliğinin kısa sürede hem iOS hem de Android kullanıcılarının tamamının beğenisine sunulması bekleniyor.
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