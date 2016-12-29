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Periscope 360 derece video desteğine kavuştu

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:59:09

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    Mikro blog sitesi Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope, pek çok kullanıcının merakla beklediği özelliğe kavuştu.

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    Mobil canlı yayın alanında son dönemde pek çok rakip edinen Periscope, bu uygulamaların gerisinde kalmamak için yeni bir güncelleme yayınladı.

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    Periscope tarafından dün yapılan resmi açıklamaya göre, 360 derece video özelliği kullanıma sunuldu.

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