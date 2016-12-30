NASA 2016'nın en iyi fotoğraflarını yayınladı

30 Aralık 2016 Cuma, 10:14:27 | Güncelleme: 10:38:10
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2016'nın son demlerini yaşadığımız şu günlerde her sene olduğu gibi geride bırakmaya hazırlandığımız senenin en iyi fotoğraflarını yayınladı.
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NASA, Uluslararası uzay İstasyonu'ndan (ISS) yıl boyunca çekilen fotoğraflardan bir derleme hazırlayarak yılın fotoğraflarını paylaştı.
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İşte NASA'nın objektifinden yılın en iyi 16 fotoğrafı...
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Güney Çin Denizi üzerinde oluşan kasırgalar bu fotoğrafta hep birlikte tek bir kareye sığmış. Tarih 29 Temmuz 2016.
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Güneş, Atlas Okyanusu üzerinde batıyor. Fotoğrafın çekildiği tarih 27 Ekim. Birkaç dakika sonra Güneş'in son ışınarı da gözden kaybolunca Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bakıldığında tüm dünya tamamen karanlığa gömülmüş olacak.
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Uzay İstasyonu mürettebatı, Avustralya'nın güneybatısındaki muhteşem ışık şölenine de tanık olmuş. Aurora Australis olarak adlandırılan ve buzullardan yansıyan güneş ışınlarının yarattığı görüntü 11 Ağustos'ta fotoğraflanmış.
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26 Haziran'da çekilen bu fotoğrafta ise Stratus olarak da bilinen katman bulut topluluğu Atlas Okyanusu'nun üzerini adeta bir yorgan gibi örtüyor.
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Brezilya'daki Sao Francisco Nehri, 15 Ağustos'ta fotoğraflanmıştı. Bu nehrin kıyıları aynı zamanda Itaparica koruma alanına da ev sahipliği yapıyor.
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Eylül 2016'da Uzay istasyonu Endonezya'daki Sangeang Yanardağı'nın tam üzerinden geçiyordu. Yanardağdan püsküren dumanlar fotoğrafta net biçimde görülüyor.
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Mürettebatın fotoğrafladığı bir diğer yanardağ ise Japonya'nın ünlü Fuji Yanardağı. Fotoğraf 8 Şubat'ta çekilmişti.
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Bu kare ise Afrika'daki Namib Çölü'nden. 27 Mart'ta çekilen fotoğrafta, çöldeki kum izleri soyut tabloları andırıyor.
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İran'daki Urmiye Gölü. 12 Eylül'de çekilen fotoğraf gölün alanının zaman içerisinde nasıl daraldığını net biçimde gösteriyor.
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Uzay İstasyonu şehir ışıklarını da yakalayabiliyor. Bu fotoğraf 11 Mart'ta Dubai üzerindeyken çekilmişti.