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NASA 2016'nın en iyi fotoğraflarını yayınladı

30 Aralık 2016 Cuma, 10:14:27

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    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2016'nın son demlerini yaşadığımız şu günlerde her sene olduğu gibi geride bırakmaya hazırlandığımız senenin en iyi fotoğraflarını yayınladı.

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    NASA, Uluslararası uzay İstasyonu'ndan (ISS) yıl boyunca çekilen fotoğraflardan bir derleme hazırlayarak yılın fotoğraflarını paylaştı.

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    İşte NASA'nın objektifinden yılın en iyi 16 fotoğrafı...

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