İşte 2017’nin en çok beklenen 17 oyunu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 03:22:32 | Güncelleme: 07:48:53
Gazete Habertürk yazarları Asım Öner ve İlker Karaş, oyun platformlarının geleceğini ve 2017’nin beklenen oyunlarını yazdılar
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2017 oyunseverler için çok verimli bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bu seneyi Watch Dogs 2, Battlefield 1, GTA V gibi devlerle geçirdik.
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2017 ise sadece oyunların değil yeni bir platform olan Nintendo Switch ve sanal gerçeklik aygıtlarının da çok daha verimli kullanıldığı bir sene olacak. Yılın en çok beklenen oyunlarını ve yaklaşık çıkış tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz!
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1 - Resident Evil 7 - PC/PS4/ Xbox One ( 26 Ocak 2017)
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2 - For Honor - PC/PS4/Xbox One ( 14 Şubat 2017)
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3 - Horizon Zero Dawn – PS4 (28 Şubat 2017)
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4 - Persona 5 – PS3/PS4 (4 Nisan 2017)
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5 - Outlast 2 - PC/PS4/Xbox One (2017 ilk çeyrek)
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6 - South Park: The Fractured But Whole - PC/Xbox One (2017 ilk çeyrek)
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7 - Prey – PC/PS4/Xbox One (2017 yarı)
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8 - Mass Effect Andromeda - PC/PS4/Xbox One (2017 ilk yarı)
10 - Red Dead Redemption 2 – PS4/Xbox One (2017 ikinci yarı)
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11 - Gwent: The Witcher Card Game - PC/PS4/Xbox One (çıkış tarihi belli değil)
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12 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Wii U/ Nintendo Switch (çıkış tarihi belli değil)
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13 - State of Decay 2 – PC/ Xbox One (çıkış tarihi belli değil)
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14 - Detroit: Become Human - PS4 (çıkış tarihi belli değil)
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15 - God of War - PS4 (çıkış tarihi belli değil)
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16 - Scalebound - PC/Xbox One (çıkış tarihi belli değil)
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17 - Uncharted 4: The Lost Legacy (çıkış tarihi belli değil)
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OYUN PLATFORMLARI NEREYE GİDİYOR?
Eskiden kutulu oyunlar alırdık. Bu, oyuncular için muazzam bir duyguydu. Zamanla dijital oyunlar hayatımıza girdi. Steam, Origin, Uplay gibi büyük markalar, artık dijital satış ve oyun platformları olarak hizmet sunuyor.
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Bir de tutunamayanlar var tabii; örneğin GFWL, yani Games for Windows Live. GTA ve Dawn of War için kurma zorunluluğu bulunan, ancak güncelleme ve çeşitli problemleriyle oyuncuları çıldırtan bu sistem, kendi fişini çekti.
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Konsol tarafında ise Sony’nin PSN’i ise oldukça iyi iş çıkarıyor. İndirimler konusunda başarılılar. Xbox kullanıcıları, Microsoft’un onlara özel sunduğu hizmetten yararlanıyor.
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Dijitalleşen dünya ile bu platformların ne kadar iyi hizmet vermesi gerektiğini de görüyoruz. Özellikle yeni Windows sürümleri ile birlikte mağaza yapısı önem kazanıyor ve Windows arasında entegrasyonun anlatıldığı ve uygulandığı çalışmalar da bizlere sunuluyor.
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Ancak limitli bir süre zarfında Xbox özelinde çıkan oyunların ülkemizde hâlâ Windows kanadında kutulu olarak satılmaması, mağazanın yeterince iyi olmaması, alınan ürünlerin Windows güncellemeleri ile sorunlar çıkarması gibi kritik hatalar oyuncuları bu platformlardan uzak tutuyor. 50 - 100 GB civarındaki yapımların deneysel arayüzlerle kullanıcılara sunulması büyük eksi.
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Bu konuda Steam’in piyasanın en güçlüsü olduğu su götürmez.Hemen arkasından Origin ve Uplay çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte oyuncular için bu iki platform da önem kazanacak olacak. Firmalar da kendi sistemlerini güçlendirmek zorundalar, zira son kullanıcı hata affetmiyor.