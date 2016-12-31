OYUN-UYGULAMA HABERLERİ
31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

İşte 2017’nin en çok beklenen 17 oyunu

31 Aralık 2016 Cumartesi, 03:22:32

Gazete Habertürk yazarları Asım Öner ve İlker Karaş, oyun platformlarının geleceğini ve 2017’nin beklenen oyunlarını yazdılar

  • 1
    1 | 25

    2017 oyunseverler için çok verimli bir yıl olacak gibi gözüküyor. Bu seneyi Watch Dogs 2, Battlefield 1, GTA V gibi devlerle geçirdik. 

  • 2
    2 | 25

    2017 ise sadece oyunların değil yeni bir platform olan Nintendo Switch ve sanal gerçeklik aygıtlarının da çok daha verimli kullanıldığı bir sene olacak. Yılın en çok beklenen oyunlarını ve yaklaşık çıkış tarihlerini aşağıda bulabilirsiniz!

  • 3
    3 | 25

    1 - Resident Evil 7 - PC/PS4/ Xbox One ( 26 Ocak 2017)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300