Cook: Türkiye, acınızı paylaşıyoruz

İstanbul'da gece yarısı gerçekleştirilen terör saldırısı sonra 39 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan saldırıya tepkiler de sürüyor.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, gece yarısı Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısını sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak, dayanışma mesajı yayımladı.
Cook'un twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle."
— Tim Cook (@tim_cook) January 1, 2017
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