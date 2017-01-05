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Japonya yapay zeka
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Japon şirketten devrim gibi karar

Sigorta şirketi Fukuko Mutual, verimliği artırmak amacıyla yapay zeka sisteminin devreye alınacağını ve 34 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:58:59 Güncelleme: 19:05:23 AA

Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkararak yerine yapay zeka sistemini devreye sokacağını bildirdi.

Japon gazetesi The Mainichi'de yayımlanan habere göre, şirket, işletme verimliliğini artırmak amacıyla devreye girecek yapay zeka sisteminin ardından çalışanlarından 34 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Haberde sigorta şirketinin ödeme biriminde çalışan 131 kişiden ilk etapta 34'ünün mart ayına kadar işten çıkarılacağı belirtilirken, şirketin, söz konusu yapılanmadan yıllık 1 milyon 200 bin dolar tasarruf hedefliyor.

Japonya'da faaliyet gösteren IBM Watson şirketi tarafından tanıtılan yapay zeka sisteminin, insanın yapacağı tüm işlemleri daha verimli bir şekilde yerine getireceği belirtiliyor.

IBM Watson'dan yapılan açıklamada, Fukoku Mutual şirketine kurulacak yapay zeka sisteminin, karmaşık yazılar, görüntü, ses ve videolar dahil tüm verileri analiz ederek değerlendireceği ifade edildi. Sistem ayrıca, sağlık raporlarını, sağlık bilgilerini, kişilerin hastanede kalma ve operasyon geçirme bilgilerini değerlendirerek sigortalıya ödenecek miktarı tespit ediyor.

Uzmanlar, yapay zekanın teknolojinin ilerlemesiyle gelecekte iş piyasasını önemli ölçüde etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

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