Çin Pokemon Go'yu yasaklayacak

10 Ocak 2017 Salı, 19:38:12 | Güncelleme: 19:55:50
AA
Çin, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle popüler mobil oyun uygulaması Pokemon GO'yu yasaklayacağını açıkladı
1
1|14
Çin Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon İdaresi (SAPPRFT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, coğrafi bilgi, ulaşım ve kişisel güvenliğe tehdit oluşturduğu için sabit konum takibi kullanan mobil uygulamalara onay vermeyeceğini duyurdu.
2
2|14
Kurum tarafından mobil oyun uygulamalarına yönelik güvenlik analizi yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Pokemon GO ve benzeri uygulamaların kullanılması ya da ülkedeki teknoloji endüstrisi tarafından geliştirilmesine bundan sonra izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.
3
3|14
POKEMON GO NEDİR?
90’ların sonu ve 2000'li yılların başında tüm dünyayı saran Pokemon çılgınlığı, cep telefonu uygulaması olarak geri döndü.
HABERİN DEVAMI
4
4|14
Nintendo ve Niantic'in ortak yapımı olan Pokemon GO, şimdilik Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'de indirilebilir durumda.
5
5|14
Ücretsiz oyunda 722 Pokemon karakteri, telefonların kameraları ile yakalanmaya çalışılıyor.
6
6|14
Ancak farklı bölgelerdeki Pokemonları yakalayabilmek ya da rakiplerle mücadele edebilmek için oyuncuların bazen kilometrelerce yol kat edilmesi gerekiyor.
HABERİN DEVAMI
7
7|14
SOSYAL MEDYA'NIN YENİ RAKİBİ
Pokemon GO'nun günlük aktif kullanıcı sayısı Twitter'ı geçmek üzere... Sanal dünya ile gerçek dünya birleşti, oyun rekor kırdı.
8
8|14
Arttırılmış gerçekliği ile dünyada hızla yayılan Pokemon GO'da bir kullanıcı günlük ortalama 43 dakika kadar oyun içerisinde aktif kalıyor.
9
9|14
Sanal gerçeklik oyunlarında bağımlılık yaptığı gerekçesiyle uyarılarda bulunan uzmanlar, arttırılmış gerçekliği ile popüler olan "Pokemon Go" oyununda, gidecekleri yerlere dikkat etmelerini, oyun içerisinde fazla aktif kalmamalarını öneriyor.