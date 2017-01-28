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kan testi
TEKNOLOJİ

Cep telefonu kan tahlili yapabilecek

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, cep telefonundan bir damla kanla sağlık taraması yapabilecek yazılım geliştirdi.

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:05:16 Güncelleme: 15:12:37 AA

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) geliştirilen yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kağıt üzerine damlatılan kandan hastalıkları tespit edebilecek. 

İYTE Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu, "BİORGB" adlı proje kapsamında geliştirdiği yazılımla, kan tahlili sayesinde öğrenilebilecek tüm hastalıkların kısa sürede, daha düşük bir maliyetle öğrenilebilmesini sağlayacak.

Cep telefonuna yüklenen yazılımla tespit edilebilecek hastalıklar arasında grip, Hepatit B, Hepatit C'nin yanı sıra HIV virüsü ve kanser türleri de bulunuyor.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktora başvuran hastalardan hastalığının belirlenmesi için çeşitli testler istendiğini, tüplerce kan alındığını, bu kanların eğitimli personelce tıbbi cihazlar kullanılarak değerlendirildiğini aktardı.

"DENEYLERDE BAŞARI SAĞLANDI"

Yıldız, yazılımı yapay kan kullanarak test ettiklerini belirterek, bu deneylerde başarı sağlandığını, yazılım sayesinde hastalığa neden olan etmenlerin tespit edildiğini söyledi.

KANINIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

Yazılımı geliştiren öğrencilerden Hakan Berk Aydın da yazılımın sağlık taramasında tıbbi cihazlara gereksinimi ortadan kaldırdığını, aynı işi daha hızlıca yaptığını belirtti.

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