Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope'a, Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı. Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiği gerekçe olarak gösterilerek ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Karar şöyle:

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

İSİM HAKKI KAVGASI

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin temsilcisi Gökhan Selamet, Periscope ismini ilk olarak kendilerinin tescil ettirdiğini, Twitter'ın kendilerinden sonra patent enstitüsüne başvurduğunu ve buna rağmen Periscope isim hakkını tescil ettirdiğini ifade ediyor.



Bu karar sonrasında Periscope mobil uygulamaları, periscope.tv internet adresi ve @periscopeco isimli Twitter kullanıcısının yasaklanması bekleniyor.

Ayrıca Periscope’nin ülkemizdeki tüm reklam faaliyetlerinin de yasaklanması talep edildi.

PERISCOPE ARTIK SCOPE



Periscope uygulamasına, twitter hesabına, internet sitesine önümüzdeki saatlerde erişimin engellenmesi beklenirken Twitter karşı hamle yaptı. Chip online'ın haberine göre popüler mikroblog sitesi ani bir kararla uygulamanın Türkiye'deki adını değiştirdi.

Google Play üzerinde yer alan Android uygulaması "Scope" ismi ile görülürken, App Store'da henüz isim değişikliği yapılmadı.