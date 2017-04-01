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Periscope
TEKNOLOJİ

Periscope Türkiye'de Scope oldu!

Twitter’ın sahibi olduğu canlı yayın hizmeti Persicope, Türkiye'deki ismini değiştirerek "Scope" oldu.

01 Nisan 2017 Cumartesi, 00:39:46 Güncelleme: 10:52:56

Twitter'ın bünyesinde bulunan canlı video uygulaması Periscope'a, Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı. Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiği gerekçe olarak gösterilerek ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Karar şöyle:

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

İSİM HAKKI KAVGASI

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin temsilcisi Gökhan Selamet, Periscope ismini ilk olarak kendilerinin tescil ettirdiğini, Twitter'ın kendilerinden sonra patent enstitüsüne başvurduğunu ve buna rağmen Periscope isim hakkını tescil ettirdiğini ifade ediyor. 

Bu karar sonrasında Periscope mobil uygulamaları, periscope.tv internet adresi ve @periscopeco isimli Twitter kullanıcısının yasaklanması bekleniyor.

Ayrıca Periscope’nin ülkemizdeki tüm reklam faaliyetlerinin de yasaklanması talep edildi.

PERISCOPE ARTIK SCOPE

Periscope uygulamasına, twitter hesabına, internet sitesine önümüzdeki saatlerde erişimin engellenmesi beklenirken Twitter karşı hamle yaptı. Chip online'ın haberine göre popüler mikroblog sitesi ani bir kararla uygulamanın Türkiye'deki adını değiştirdi.

Google Play üzerinde yer alan Android uygulaması "Scope" ismi ile görülürken, App Store'da henüz isim değişikliği yapılmadı.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 14:49
    Çok iyi olur
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 12:59
    çok zeki adamlar, bizim gibi değiller.. gayet hızlı ve esnek olabiliyorlar..
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 11:56
    IOS Scope güncellemesi yayınlandı
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 10:54
    para kopartmak için yapılmış bence, ama tutmamış
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 10:40
    ukrayna dünyadaki tüm tatarlara diaspora kimliği verse buradan gideceğim yemin ederim.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 10:38
    her türlü boş iş bizde
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 10:21
    Her şey bu kadar basitmiş...?
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 08:24
    Dogru bir karar !
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