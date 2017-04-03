Apple strateji değiştiriyor

Ürün yöneticisi olarak bilişim sektörünün aranılan isimlerinden biri olan Shiva Rajaraman artık Apple için çalışacak. Son olarak internet odaklı müzik hizmeti sunan Spotify ve öncesinde de Google'da çalışan Rajaraman hamlesiyle Apple'ın yeni dönemdeki stratejisinde değişim bekleniyor.

iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarla sektörü domine eden firmalardan biri olan Apple'ın yeni transferi ne telefon, ne tablet, ne de giyilebilir teknolojilerle ilgili bir deneyime sahip.

LinkedIn profiline bakıldığında Spotify'ın uygulama, özellik ve kullanıcı deneyimi anlamında uçtan uca hizmetlerinden olduğu görülen Rajaraman, daha önce çalıştığı Google tarafında ise içerik üreticilerinin Youtube üzerine para kazanabilmesine yönelik strateji geliştiriyordu.

Piyasanın en iyi yazılım firmalarının ikisinde hizmet tarafına yönelik çalışan Rajaraman'ın donanım temelli Apple'a geçmesiyle şirketin eğilimlerinde değişiklik olabilir.

EN HIZLI BÜYÜYEN KALEM

Apple'ın elektronik ticaret hizmetleri Apple Music, iBooks ve Apple Store'dan yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir % 18 artarak 7.1 milyar $ oldu.

Bu, iPhone da dahil olmak üzere şirketin en hızlı büyüyen gelir kalemi. Üstelik toplamda 5.5 milyar dolar olan iPad ve Apple Watch başta olmak üzere diğer tüm cihazların (iPhone hariç) satışlarının da önüne geçmiş durumda.

Şirketim tüm gelirlerinde % 10 civarında bir payı olsa da Apple'ın hizmet tarafındaki hızlı büyümesi uzmanlar tarafından 'etkileyici' bulunuyor.

SPOTIFY'I GEÇTİLER

Cihazlarla yan yana koyulduğunda Apple'ın hizmetlerinden sıradışı sözlerle bahseden bulmak nadir olsa da Rajaraman transferiyle Apple içerik devleri Netflix ve Spotify gibi firmalarla yarışabilecek duruma geçebilir.

Apple, bir süreliğine müzik hizmetini ücretsiz hâle getirerek toplam üye sayısında Spotify'ı 10 milyon geçmeyi başarmıştı. Rajaraman'ın Youtube deneyimleri sayesinde Apple'ın TV platformunu Netflix ile de rekabet edebilecek hâle getirmesi bekleniyor.