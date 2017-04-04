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TEKNOLOJİ

iyzico yurtdışından 15 milyon $ yatırım aldı

Son dönemin önde gelen finans teknolojisi girişimlerinden iyzico, C Serisi yatırım turunu 15 milyon dolarla tamamladı.

04 Nisan 2017 Salı, 10:26:38 Güncelleme: 10:46:00 HABERTURK.COM

Farklı alanlarda hizmet veren e-ticaret şirketlerine, PayPal benzeri kolay ve güvenli ödeme yönetim platformu sunma amacıyla Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isin tarafından 2012 yılında, İstanbul’da kurulan iyzico yabancı yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Aralarında BMW, Asus, Allianz, sahibinden.com gibi markaların da olduğu üye iş yeri portföyü 2016 yılında 8.500'e ulaşan iyzico'nun altyapısı üzerinden gerçekleşen işlem hacmi 1,5 milyar lirayı aştı.

  • Ödeme sistemleri sektörüne öncülük eden Iyzico Türkiye’den doğan bir başarı hikayesi olarak bögesel liderlik hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Barbaroz Özbugutu - CEO

İSVEÇLİLERDEN SONRA İNGİLİZLER

2017 yılına da hızlı giren girişim, Ocak ayında Stockholm Borsası’na kayıtlı şirketlerden biri olan ve gelişmekte olan finans teknolojisi şirketlerine yatırım yapan Vostok Emerging Finance (VEF) VEF önderliğindeki yatırım tutunda 13 milyon $ toplamıştı.

Dünya Bankası'nın yatırım kolu olan IFC ve 212 ile de çalışmaya devam eden iyzico, bu kez C turunda 2 milyon $ daha topladı. Girişimin, Londra merkezli Amadeus Capital Partners'in katılımıyla aldığı toplam dış yatırım böylelikle 15 milyon dolara çıkmış oldu.

  • Hızla büyüyen Türk ekonomisi tüketicilerin esaslı harcamalarıyla destekleniyor ve bu harcamaların büyük bölümü kartlarla gerçekleşiyor. İşletmelerin bu talebe sofistike kart kabul sistemleriyle ayak uydurması gerekiyor. iyzico'nun modern, entegrasyonu kolay ve yenilikçi yapısıyla yarattığı fırsatı heyecan verici buluyoruz. Jason Pinto - Amadeus Partneri

İRAN'DA PAYPAL GERİDE KALDI

Her ay 400 kadar yeni üye işyerini bünyesine katan ve toplam 200 bin civarı satıcıya hizmet veren iyzico girişimi, daha önce de PayPal ve Stripe gibi küresel rakiplerinden önce davranarak İran pazarına açılmasıyla yankı uyandırmıştı.

Yılda 20 milyar doların üzerinde online ödeme işleminin yapıldığı İran'ın Shetab platformuna dahil olan Iyzico, 231 milyon banka kartını sistemine entegre etti.

 

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