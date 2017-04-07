Samsung GalaxyS8 ile yapıp iPhone 7 ile yapamayacağınız şeyler
07 Nisan 2017 Cuma, 17:06:25 | Güncelleme: 21:01:01
Genel
Samsung ile Apple arasındaki amansız rekabet sürüyor. Peki Galaxy S8 serisinde olup da iPhone 7'de olmayan özellikler neler?
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Samsung ve Apple arasındaki akıllı telefon mücadelesi sürüyor. iPhone 7, Plus ve RED modelleri karşısında Samsung, Galaxy S8 ve S8+ serisini tanıttı.
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Peki Samsung Galaxy S8 ve Plus modellerinde olup da iPhone 7 ve Plus modelinde olmayan özellikler neler ? Business Insider'ın yaptığı listede öne çıkan farklar şöyle:
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GÖZ TARAMA
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Samsung, parmak izi okuyucusundan daha güvenli olduğunu iddia ettiği göz taramasını güvenlik önlemleri arasına ekledi. Telefonu ve önemli dosyalarınızı şifrelemek için kullanılabilir.
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YÜZ TANIMA
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Galaxy S8'in en merak edilen özelliklerinden biriydi. Parmak izi ve iris taramaya göre çok daha hızlı çalışıyor fakat kameraya selfie okutarak bu güvenliği aşmayı başaranlar oldu.
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GENİŞ EKRAN DENEYİMİ
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iPhone 7 ekranı 4.7 inç, 7 Plus ise 5.5 inçlik bir kullanım sunuyorken Samsung Galaxy S8 ekran boyutunu 5.8 ve 6.2 inçe çekti. Üstelik çerçeve kaldırılarak kullanım alanı da genişletildi.
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KABLOSUZ ŞARJ
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Apple bizi kablolu kulaklıklardan kurtarmıştı ama şarjda kablosuz teknolojiye önce geçen Samsung Galaxy S8 oldu. Üstelik hızlı şarj özelliği de mevcut. iPhone iki özelliği de henüz sağlayamıyor.
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KULAKLIK GİRİŞİ
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Apple stereo jak bağlantısını kaldırdığı Air Pods teknolojisiyle, farklı ve kablolu kulaklık kullanmak isteyenleri donglelara mahkum etti. Samsung ile herhangi bir kulaklıktan faydalanmak mümkün.
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MANYETİK ÖDEME
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Samsung Galaxy S8'de desteklenen Samsung Pay ile standart manyetik okuyucular ile kredi kartı ödemesi mümkün. iPhone kullanıyorsanız NFC pad şart.
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SANAL GERÇEKLİK
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Galaxy S8 kendine ait ve Facebook Oculus ile güçlendirilmiş bir sanal gerçeklik yazılımıyla geliyor. Ön sipariş ile VR gözlük de bedava verilecek. Apple'ın kendine has bir VR aparatı yok. Google Card, Carl Zeiss gibi gözlükler kullanmak gerekiyor.
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NABIZ SENSÖRÜ
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Samsung, telefonun arka panelinde nabız ölçebilen bir sensör koydu. iPhone telefonlarda böyle bir özellik yok, nabzınızı iPhone ekranında görmek istiyorsanız Apple Watch almanız gerekiyor.
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MASAÜSTÜ MODU
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Samsung'a özel bir dok(yuva) sayesinde telefonunuzun işletim sistemini standart bir masaüstü bilgisayarda klavye ve mouse ile kullanabilmeniz olası. iPhone ise sadece ekranı yansıtma özelliği veriyor.
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AKILLI ASİSTAN
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Samsung Galaxy S8 telefonlarda akıllı asistan Bixby var. Siri'den esinlense de ona göre çok daha akıllı çünkü sesin yanı sıra görüntüyle de yardımcı oluyor.
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Bixby ile nesnelerin fotoğrafını çektiğinizde size ilgili bilgileri getirebiliyor. Örneğin bir telefon gösterdiğinizde markasını, ne kadara, nereden alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. iPhone ile bu henüz mümkün değil.