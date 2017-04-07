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Samsung GalaxyS8 ile yapıp iPhone 7 ile yapamayacağınız şeyler

07 Nisan 2017 Cuma, 17:06:25 Genel

Samsung ile Apple arasındaki amansız rekabet sürüyor. Peki Galaxy S8 serisinde olup da iPhone 7'de olmayan özellikler neler?

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    Samsung ve Apple arasındaki akıllı telefon mücadelesi sürüyor. iPhone 7, Plus ve RED modelleri karşısında Samsung, Galaxy S8 ve S8+ serisini tanıttı.

  • 2 Samsung GalaxyS8 ile yapıp iPhone 7 ile yapamayacağınız şeyler
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    Peki Samsung Galaxy S8 ve Plus modellerinde olup da iPhone 7 ve Plus modelinde olmayan özellikler neler ? Business Insider'ın yaptığı listede öne çıkan farklar şöyle:

  • 3 Samsung GalaxyS8 ile yapıp iPhone 7 ile yapamayacağınız şeyler
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