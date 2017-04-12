TEKNOLOJİ
NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!
12 Nisan 2017 Çarşamba, 04:23:32 | Güncelleme: 04:45:02
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NASA, yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
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Toplantının “Güneş sisteminde okyanuslu dünyalar” hakkında olacağını açıkladı ancak ayrıntı vermedi.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre NASA, bu tür duyuruları büyük keşifler öncesinde yapıyor.
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Keşfin Satürn’e gönderilen Cassini uydusundan alınan veriler üzerine olduğu tahmin ediliyor.
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Son olarak Dünya’ya 39 ışık yılı ötede yaşanabilir 7 gezegen keşfettiğinde yapmıştı.
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Astronomların Trappist-1 adını verdiği cüce yıldızdan uzaklığı dünya ile benzer olan 7 gezegende sıcaklık seviyesinin de dünya ile benzer olabileceği düşünülüyor.
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Trappist 1'in yüzey ısısının güneşin yarısı kadar olduğuna dikkat çekiliyor. Ki bu da kızıl cüce yıldızın ultra soğuk olduğu anlamına geliyor.
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Buna karşılık yörüngesindeki 7 gezegen eğer yeteri kadar yakınsa, bu gezegenlerin de dünyadakine benzer yeterlilikte solar enerji alabileceği vurgulanıyor.
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Üzerlerinde su bulunabileceği belirtilen gezegenlerin Dünya'ya yakın olduklarına dikkat çekilirken en iyi teleskopların deneyde kullanıldığı ifade edildi.
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NASA'nın 2018'de göndermeyi planladığı yeni teleskoplar sayesinde 7 yeni gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.
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Araştırmayı yapan astronomlar büyüklüklerine göre sırayla gezegenlere TRAPPIST-1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g ve 1h adını verdi.
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