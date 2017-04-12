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12 NİSAN 2017
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NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!

12 Nisan 2017 Çarşamba, 04:23:32

  • 1 NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!
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    NASA, yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 

  • 2 NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!
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    Toplantının “Güneş sisteminde okyanuslu dünyalar” hakkında olacağını açıkladı ancak ayrıntı vermedi. 

  • 3 NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre NASA, bu tür duyuruları büyük keşifler öncesinde yapıyor.

  • 4 NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!
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    Keşfin Satürn’e gönderilen Cassini uydusundan alınan veriler üzerine olduğu tahmin ediliyor.

     

  • 5 NASA’dan yeni bir açıklama geliyor!
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    Son olarak Dünya’ya 39 ışık yılı ötede yaşanabilir 7 gezegen keşfettiğinde yapmıştı. 

     

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