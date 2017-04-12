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Ford akıllı beşik
TEKNOLOJİ

Ford arabada hissi veren akıllı beşik üretti

Arabada uyumaya bayılan bebeklere aynı ortamı sağlamak için kolları sıvayan Ford, endüstriyel tasarımcılar, MIT mühendisleri ve pediatristler, aynı hissi veren akıllı beşik üretti.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 14:44:12 Güncelleme: 14:58:00 HABERTURK.COM

Pekçok yetişkin, arabada yolculuk ederken daha kolay uykuya daldığını iddia eder. Bebekler için de durum farklı değil. Sayısız ebeveyn, çocuklarının arabalarda daha iyi uyuduğunda hemfikir.

Kimilerine göre bu durum yoldaki salınım ve motordan gelen hafif sesle sakinleştirici bir etki yaratmasından kaynaklanıyor ve bebeklerin uyumalarını kolaylaştırıyor. 

Ford İspanya ve Espada y Santa Cruz tasarım stüdyosu bebeklerin bu huylarını teknolojiyle avantaja dönüştürmek ve ailelerin uykusuz gecelerini azaltmak için kullandı. Projede endüstriyel tasarımcı Yves Behar, pediatrist Dr. Harvey Karp ve MIT mühendisleri birlikte çalıştı.

  • Anne ve babalarla yıllarca konuştuktan sonra, ebeveynlerin yenidoğan bebeklerinin her şeyden önce iyi bir gece uykusuna sahip olmasını istediklerini gördük Alejandro Lopez Bravo - Tasarımcı

FORD BEŞİK FİYATI NE KADAR?

MAX Motor Dreams ismiyle üretilen beşik, otomobillerin yoldaki hareketlerini taklit ederek bebeklere uyku ortamı yaratıyor.

Sürüş esnasındaki aracın hareketi, motor sesi, yoldaki titreşim, ışıklar ve diğer tüm ambiyans unsurlarının analiz ediliyor ve üretilen teknolojik beşikte kullanılabilir hâle getiriliyor.

Çocukların saatlerce arabayla dolaştırılmasının önüne geçen sistemde ebeveynler bebeklerinin uyuduğu rotaları bir uygulama aracılığıyla kaydedebiliyor ve tüm etmenleriyle birlikte beşiğin hafızasına yükleyebiliyor.

Sonrasında da beşik hareketleri, sesi ve ışığı taklit ederek bebeklerin uyumasına yardımcı oluyor. Çiftler de böylelikle uykusuz kalmamış oluyor. 

Beşik henüz prototip, seri üretime çıkılmadı ancak fiyatı 1.160 dolar olacak, yani 4.000 liradan fazla bir fiyata tekabül ediyor. 

 

 

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