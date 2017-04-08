Adidas 3D Yazıcı ile seri spor ayakkabısı üretimine başlıyor

Üç boyutlu yazıcılar hayatın her alanına daha sık girmeye hızla devam ediyor. Bu yazıcılar, sanal ortamda tasarlanmış üç boyutlu herhangi bir nesnenin katı formda basılmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan, 3D Printer teknolojisinin pahalı olması ve yaşanılan dayanıklılık sorunları endüstriyel çapta üretimin yaygınlaşmanın önünde duruyordu.

Yine de bu teknoloji ile ev gereçlerinden yapay dokulara, mücevherden kıyafete dek pekçok objenin yapımı sayısız kez gerçekleştirildi. 3D baskı genelde butik işlerde tercih edilmesine rağmen artık dev firmalar da yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmıyor.

TAMAMEN SIVIDAN ÜRETİLDİ

Spor giyim firması Adidas, üç boyutlu yazıcılarla üretilen yeni modeli Futurecraft 4D modelini seri üretime sokmaya hazırlanıyor.

Sınırlı sayıda ya da prototip üretim olarak kalmayacak ayakkabı, sıvı malzemenin ışıkla sertleştirilmesi yöntemiyle üretildi. Eskiden tek bir çift için 1 saat 20 dakikayı bulan imalat aşaması, yeni yöntem ile 20 dakikaya dek indirildi.

Silikon Vadisi içerisinde faaliyet gösteren ve 3 boyutlu baskı teknolojileri üzerine uzmanlaşan Carbon ile işbirliğine giden Alman spor giyim markası Adidas, ilk etapta 300 çift Futurecraft 4D model ayakkabı üretti.

FİYAT BİLMECESİ

Bu yıl içerisinde toplam üretimin 5000 çift eve 2018 sonunda da 100 bine ulaşılması hedefleniyor.

Adidas, yeni ayakkabıların fiyatını henüz açıklamadı ancak 2015 yılında satışa sundukları ilk üç boyutlu baskı teknolojisiyle üretilmiş ayakkabı olan 3-D Runner'ın 333$ etiketi vardı.

3D baskı endüstrisinin 2022 yılına kadar 4 kat büyüyerek hacminin 26 milyar $ civarına ulaşması bekleniyor. Otomobil, tıp, diş hekimleri ve kuyumculuk bu teknolojiyi en çok kullananlar arasında.