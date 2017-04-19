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Xiaomi Mi 6 tanıtıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 18:33:26 HABERTURK.COM

Çinli üretici Apple ve Samsung amiral gemilerine yakın özellikteki Xiaomi Mi 6 telefonu tanıttı. Mi 6 ilk kez deneyimlenecek özellikleri ve uygun fiyatı ile şaşırtıyor

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    Çinli telefon üreticisi Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 6 ürününü tanıttı.

  • 2 Xiaomi Mi 6 tanıtıldı
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    Telefon, bir fiyat performans ürünü olmasına rağmen son derece üst düzey donanıma ve bileşenlere sahip.

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    Cihaz son derece sade bir tasarıma sahip ama hatları oldukça şık görünüyor.

  • 4 Xiaomi Mi 6 tanıtıldı
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    Telefonun yan çerçeveleri tamamen çelikten üretilmiş.

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    Xiaomi mi 6 korunaklılık açısından da beklentiyi artırıyor. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
    Türkiye de 2000 TL den aşağı satılmaz. Malüm istikrarlıyız:)
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