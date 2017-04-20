Türk robotlar bu atölyede üretiliyor

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İstanbul Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Burak Şişman ve Yard. Doç. Dr. Yavuz Yaman ile birlikte robot yapım atölyesini kuran Zeytinburnu Bilgi Evleri, çocukların hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmeyi, üretme ve icat etme duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor.