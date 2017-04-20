Türk robotlar bu atölyede üretiliyor

Zeytinburnu Bilgi Evleri Türkiye'de bir ilke imza attı.
Geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlayan Bilgi Evleri, çocukların becerilerini hayal dünyalarıyla birleştiren robot yapım atölyesini kurdu.
İstanbul Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Burak Şişman ve Yard. Doç. Dr. Yavuz Yaman ile birlikte robot yapım atölyesini kuran Zeytinburnu Bilgi Evleri, çocukların hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmeyi, üretme ve icat etme duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor.
Tüm bunların yanı sıra sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlıyor.
İlk olarak Veliefendi Bilgi Evi'nde hayata geçirilen robot yapım atölyesinde 5 aşamalı kurs halinde 32 haftalık eğitimden geçen çocuklar, kurs sonunda hayal ettikleri robotu tasarlama fırsatını buluyor.