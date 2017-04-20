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Türk robotlar bu atölyede üretiliyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:31:33 İHA

Zeytinburnu Bilgi Evleri'nde üretilen Türk robot şınav, mekik çekiyor, takla atıyor, futbol oynuyor. Türkçe konuşup, dans eden robot oynadığı zeybek ile görenleri şaşırtıyor

  • 1 Türk robotlar bu atölyede üretiliyor
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    Zeytinburnu Bilgi Evleri Türkiye'de bir ilke imza attı.

  • 2 Türk robotlar bu atölyede üretiliyor
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    Geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçlayan Bilgi Evleri, çocukların becerilerini hayal dünyalarıyla birleştiren robot yapım atölyesini kurdu.

  • 3 Türk robotlar bu atölyede üretiliyor
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    İstanbul Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Burak Şişman ve Yard. Doç. Dr. Yavuz Yaman ile birlikte robot yapım atölyesini kuran Zeytinburnu Bilgi Evleri, çocukların hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmeyi, üretme ve icat etme duygularını pekiştirmeyi amaçlıyor.

  • 4 Türk robotlar bu atölyede üretiliyor
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    Tüm bunların yanı sıra sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarını sağlıyor.

  • 5 Türk robotlar bu atölyede üretiliyor
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    İlk olarak Veliefendi Bilgi Evi'nde hayata geçirilen robot yapım atölyesinde 5 aşamalı kurs halinde 32 haftalık eğitimden geçen çocuklar, kurs sonunda hayal ettikleri robotu tasarlama fırsatını buluyor.

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