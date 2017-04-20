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TEKNOLOJİ

Yemek israfına son verecek uygulama

Yiyeceklerin çöpe atılmasını önlemek için çalışan bir grup kafadar, Too Good To Go isminde uygulama geliştirerek fazla yemeklerin ucuz fiyattan paylaşılabilmesini sağlıyor.

20 Nisan 2017 Perşembe, 17:18:43 Güncelleme: 17:37:06 HABERTURK.COM

Teknoloji, bundan böyle yiyecek israfının önüne geçmek için de kullanılabilecek. Too Goog To Go isimli bir uygulama sayesinde restoranlardaki yemek israfı en aza inebilir. Gün içerisinde tüketilemeyen yemekleri uygun fiyattan ihtiyaç sahiplerine sunma hedefiyle kurulan platform, yemeklerin çöpe atılmasının önüne geçerek israfı azaltmayı ve ihtiyacı olanları da sevindirmeyi planlıyor. 

Lokantaların bir kısmı talebe göre anında yemek servisi sunsa bile açık büfe hizmeti veren, tabldot çalışan ya da kapasitesi yüksek mekanlar, pastaneler stokla çalışmak zorunda olabiliyor.

Tüketilmeyen yemek ve gıdaların hepsi geri kullanılamıyor, bozulma ya da bayatlama gibi nedenler kaçınılmaz olarak bazıları çöpe atılabiliyor. 

Too Good To Go uygulaması sayesinde bu sorun ortadan kalkabilir. Restoran zincirlerinin katılımı sayesinde uygulama, satılamayan veya artan yemekleri daha düşük fiyatla müşterilerle ya da ihtiyaç sahipleriyle buluşturmayı amaçlıyor. 

Böylelikle tonlarca olabilen ziyan ve milyonlarca liralık zarar da ortadan kalkabilir.

Uygulamaya katılan restoranlar söz konusu yemekleri 2-4 Euro aralığında insanlara sunacak.

Müşteriler bunun yanı sıra hangi yemekten ne kadar arttığını ve yemeklerden ne zaman sipariş verilebileceğini de uygulama üzerinden takip edebiliyor. 

Geçen yıl Almanya'da başlayan uygulama İngiltere, Fransa, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Avustralya'da kullanılabiliyor. Uygulama sayesinde şu ana dek 2 milyon porsiyon yemek kurtarılırken, 2 tonun üzerindeki karbon emisyonunun da önüne geçildi.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre her yıl 1.3 milyar ton yiyecek yani tüm dünyada üretilen yiyeceklerin üçte biri çöpe gidiyor. 

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