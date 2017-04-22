Snapchat Geofilters patentini satın aldı

Snapchat, coğrafi etiketleme olarak bilinen Geofilter isimli patenti Mobli şirketinden rekor ödeme yaparak 7.7 milyon dolar karşılığında satın aldı. Snapchat tarafı gelişmeyle ilgili yorum yapmazken Geofilter patentinin el değiştirdiği Mobli ile hissedarlar arasındaki yazışmalar sayesinde ortaya çıktı.

Snapchat halka açılırken şirketin 400 milyon $ olarak belirttiği gelirinin 360 milyon dolarlık kısmının, reklamverenler tarafından da satın alınabilen Geofilter aracılığıyla geldiğini belirtmişti. Şirketin bu patenti alması bu açıdan hayati bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zira Snapchat'in, hemen her özelliğinin Facebook ve Instagram tarafından kopyalanması nedeniyle ana gelir kalemlerinden olan patentin haklarını satın alması oldukça mantıklı. Mobli şirketinin kurucu ortağı Moshe Hogeg de bunun büyük bir başarı olduğunu teyit etti.

Coğrafi etiketleme patenti ile ilgili Mobli şirketinin daha önceden Facebook ile de iletişime geçtiği iddia edilmiş fakat haber doğrulanmamıştı. Her ne kadar bu özellik Facebook üzerinde çok fazla işleve sahip olmayacak olsa da Instagram için çok kullanışlı olabilirdi.

Mobli'nin patent satışından aldığı 7.7 milyon dolar da bir İsrail şirketi için rekor düzeyde. Önceki rekor Google Maps'te kullanılan bir özelliğe ait patentin 2.7 milyon dolar karşılığında satılmasıydı.