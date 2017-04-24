Türkiye’den dünyaya teknoloji geliştiren ve bunu ihraç etme başarısını gösteren ilk Türk firması olan AirTies, Türk mühendislerine yatırım yaparak Ar-Ge ekibini büyütüyor. Kablosuz ağ sistemleri sektöründe genç ve tecrübeli mühendisler için dünyaya açılan güçlü bir kapı olmayı hedefleyen AirTies, şirket kaynaklarına göre 40 yeni mühendisi işe alacak.



ABD'nin Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinde ve ayrıca İstanbul ve Erzincan’da ofisleri bulunan AirTies, İzmir şehrindeki Ar-Ge ofisiyle, kablosuz ağ ve internet TV alıcıları konusunda dünyaya yeni teknolojiler geliştiriyor.

AirTies geliştirdiği tüm teknolojileri, Ar-Ge merkezinin yakın çevresine kurduğu ve içinde insan hareketlerini simule eden robotların bulunduğu “test evleri” ile kontrol ediyor. AirTies tarafından geliştirilen modem, router gibi tüm cihazlarda kullanılan yazılımların kontrolleri, şirketin kendi mühendisleri tarafından geliştirilen 3G teknolojisine bağlı uzaktan yönetilebilen robotlar ile ve bu test evlerinde yapılıyor.



AirTies Kablosuz İletişim A.Ş, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Taşkın hedefler doğrultusunda, yakın zamanda 40 kişilik yeni bir mühendis ekibini istihdam edeceklerini belirtti.

AirTies olarak Ar-Ge merkezimiz ve güçlü kadromuz ile dünyaya teknoloji geliştiriyoruz. İzmir'de açtığımız yeni merkezimiz için 40' a yakın yeni mühendis istihdam edeceğiz. Yeni teknolojiler geliştirmek için her zaman kalifiye mühendislere ihtiyaç duyuyoruz. AirTies dünyaya açılmış ve fırsatlarla dolu bir firma. Ekibimiz bizim için çok değerli ve bu alana ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri çok huzurlu bir ortamın yanı sıra, teknoloji alanında dünyayı çok yakından takip edebilecekleri müthiş fırsatlar sunuyoruz. Amaçlarımızdan biri de çok yetenekli Türk Mühendislerinin beyin göçünü engelleyebilmek. Metin Taşkın - AirTies Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

2004 yılında, kablosuz Ağ Teknolojileri alanında pazar liderliği hedefiyle ABD Silikon Vadisi'nden Türkiye'ye dönüş yapan idari ve teknik bir ekip tarafından kurulan AirTies, uzman Ar-Ge ekibiyle, aynı ev içerisinde birden fazla TV, notebook, PC ve oyun konsoluna kablosuz, yüksek çözünürlüklü veri ve medya aktarımı konusunda kendi ürünlerinin donanım ve yazılımlarını tasarlamaktadır.

AirTies ürün portföyünde kablosuz ağ yazılımı ve kablosuz yerel ağ cihazları ile internet tabanlı televizyonlar için set üstü kutular (set-top box) yer alıyor. Firmanın dünya genelinde kullanımda olan 20 milyondan fazla ürünü bulunmaktadır.