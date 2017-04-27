Uzun zamandır üzerine pek çok senaryo ortaya atılan Call of Duty serisinin yeni oyunuyla ilgili resmi tanıtım yapıldı. Sürpriz bir kararla serinin doğduğu yer olan 2. Dünya Savaşı zamanına geri dönecek olan Call of Duty: WWII ile ünlü Normandiya Çıkarması savaşı sanal ortama taşınacak.

Yeni Call of Duty gerçekçilik, aslına uygunluk ve sinematik görseller sunmaya çalışacak. Oyunun karada geçen çatışmalarına ek olarak, Çokluoyuncu (Multiplayer) kısmı tanınmış harita bölgelerinde yeni modlar, sistemler ve oynanış yenilikleri getirmeyi amaçlıyor.

Nazi Zombies işbirliği modu ise yepyeni bir hikaye olarak ortaya çıkıyor ve adrenalini yükseltmeyi amaçlıyor. Activision tarafından yayınlanan ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII yeni nesil konsollarda II. Dünya Savaşı oyun deneyimini belirleyen oyun olma hedefinde.

Activision CEO’su Eric Hirshberg oyun hakkında şöyle konuştu:

Sledgehammer Games’teki ekip dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük savaşın hem büyüklüğünü, hem de insani yanını onurlandıran otantik, gerçekçi bir sinematik deneyim hazırladı. Bu oyun, serinin hayranlarına II. Dünya Savaşı’nı daha önce görmedikleri şekilde yaşama imkanı verirken, bu tarihi savaşı yeni nesil oyuncularla da tanıştıracak.

Call of Duty: WWII ön siparişi verenler PlayStation4’te düzenlenecek olan Özel Betaya katılma şansını elde edebilecek. Call of Duty: WWII ön siparişleri verilebilecek versiyonlar ise şöyle:



· Base Edition ve Digital Base Edition.

· Digital Deluxe Edition – Season Pass.

· Pro Edition – Season Pass

3 Kasım tarihinbde çıkacak Call of Duty: WWII, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında oynanabilecek.