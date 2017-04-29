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Wikipedia engellendi

Internet'in en geniş kapsamlı ücretsiz çevrimiçi ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’den erişim engellendi.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:36:03 Güncelleme: 11:29:03 HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia sitesine Türkiye'den erişim engellendi. Yasak sadece Türkçe versiyon olan Vikipedi sayfasına değil tüm alan adlarına uygulanmış görünüyor ve Wikipedia sitesinin hiçbir versiyonuna sabah saat 08:00 sularından bu yana giriş yapılamıyor.

Habertürk TV tarafından yetkililerden alınan bilgiye göre, Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatıldı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konuldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sayfasının "Site Bilgileri Sorgu Sayfası" üzerinden yapılan sorgulamada Wikipedia sayfalarına idari tedbir kararı uygulandığı görülüyor. BTK sorgulamasında yer alan açıklama şu şekilde:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”

Wikipedia nedir?

2001 yılında kurulan Wikipedia, kullanıcılar tarafından ortaklaşa oluşturulan ve birçok dilde içeriğin olduğu ücretsiz bir internet ansiklopedisi olarak internetin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer alıyor.

 

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