TEKNOLOJİ

Alzheimer hastaları için engelsiz bileklik

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:25:18 AA

Erzincan Üniversitesinden bir grup öğrenci, geliştirdikleri dijital "engelsiz bileklikleri" ücretsiz olarak, kaybolma riski bulunan alzheimer hastaları, engelliler ve diğer grupların kullanımına sundu

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    Erzincan Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü son sınıfta okuyan 5 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında önemli bir buluşa imza attı.

  • 2 Alzheimer hastaları için engelsiz bileklik
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    "Engelsiz bileklik" adı verilen ürün 4 aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıktı ve ihtiyacı olanların hizmetine sunuldu.

  • 3 Alzheimer hastaları için engelsiz bileklik
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    Kaybolma riski olanlara yönelik özel tasarlanan akıllı bileklik, üzerindeki karekoda işlenen bilgiler sayesinde kişinin kısa sürede bulunabilmesine imkan tanıyor.

  • 4 Alzheimer hastaları için engelsiz bileklik
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    Öğrencilerden Abdullah Yılmaz, bilekliğin, risk grubundaki kişilerin kullanımına ücretsiz sunulduğunu söyledi.

  • 5 Alzheimer hastaları için engelsiz bileklik
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    İsteyen herkesin, risk grubundakiler için kurdukları internet sitesi üzerinden ücretsiz kayıt oluşturabilecek ve kaydın ardından sistemin engelli birey için özel karekod ve üç haneli numara üretecek.

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