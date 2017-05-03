Alzheimer hastaları için engelsiz bileklik

Erzincan Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü son sınıfta okuyan 5 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında önemli bir buluşa imza attı.
"Engelsiz bileklik" adı verilen ürün 4 aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıktı ve ihtiyacı olanların hizmetine sunuldu.
Kaybolma riski olanlara yönelik özel tasarlanan akıllı bileklik, üzerindeki karekoda işlenen bilgiler sayesinde kişinin kısa sürede bulunabilmesine imkan tanıyor.
Öğrencilerden Abdullah Yılmaz, bilekliğin, risk grubundaki kişilerin kullanımına ücretsiz sunulduğunu söyledi.
İsteyen herkesin, risk grubundakiler için kurdukları internet sitesi üzerinden ücretsiz kayıt oluşturabilecek ve kaydın ardından sistemin engelli birey için özel karekod ve üç haneli numara üretecek.