Cep telefonlarında Turkcell hattı kullananların, akşam saatlerinde internet erişimi sağlayamadığı öğrenildi.
Kullanıcılar 3G/4G mobil internet erişimini sağlayamıyor. Aynı zamanda bazı kullanıcılar yalnızca internet bağlantısında değil, arama yapma konusunda da sorun yaşadığını bildiriyor.
Öte yandan Turkcell'deki sorunun ardından ulaşmaya çalıştığımız müşteri hizmetleri numarası yoğunluktan dolayı kilitlenmiş durumda. Ulaşılamıyor.
TURKCELL TWITTER'DAN KULLANICILARA YANIT VERDİ
Twitter'dan kullanıcıların şikayetlerine yanıt veren Turkcell Müşteri Hizmetleri, "Teknik bir çalışma nedeniyle kesintiler yaşanacaktır. İlerleyen saatlerde tekrar denemenizi rica ederiz." dedi
— TURKCELL Müşteri Hiz (@TurkcellHizmet) May 4, 2017
Twitter'da Turkcell kullanan kullanıcılar yaşanan problemle ilgili tweet atarak tepkilerini gösteriyor;
— cemgündüz (@cmgndz44) May 4, 2017
— Niko Seyisoğlu (@nikoseyisoglu) May 4, 2017
— Ömer Süer (@o_suer) May 4, 2017
— a.t. (@a_tuncer34) May 4, 2017
— Ertan Yanardağ (@ErtanYanardag) May 4, 2017
— an(ı)sız? (@MKuzay) May 4, 2017
— yerli (@yerli_gokmen) May 4, 2017