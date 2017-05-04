Cep telefonlarında internet kesildi! Kullanıcılar isyan etti
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Turkcell'de internet gitti! Aramalarda da sorun yaşanıyor

Turkcell kullanan kullanıcılar, mobil internette bağlantı sorunu yaşadığını bildirdi. Ayrıca bazı kullanıcıların arama yapmakta da sorun yaşadığı öğrenildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 19:46:33 Güncelleme: 20:00:51 HABERTURK.COM

Cep telefonlarında Turkcell hattı kullananların, akşam saatlerinde internet erişimi sağlayamadığı öğrenildi. 

Kullanıcılar 3G/4G mobil internet erişimini sağlayamıyor. Aynı zamanda bazı kullanıcılar yalnızca internet bağlantısında değil, arama yapma konusunda da sorun yaşadığını bildiriyor.

Öte yandan Turkcell'deki sorunun ardından ulaşmaya çalıştığımız müşteri hizmetleri numarası yoğunluktan dolayı kilitlenmiş durumda. Ulaşılamıyor.

TURKCELL TWITTER'DAN KULLANICILARA YANIT VERDİ

Twitter'dan kullanıcıların şikayetlerine yanıt veren Turkcell Müşteri Hizmetleri, "Teknik bir çalışma nedeniyle kesintiler yaşanacaktır. İlerleyen saatlerde tekrar denemenizi rica ederiz." dedi

Twitter'da Turkcell kullanan kullanıcılar yaşanan problemle ilgili tweet atarak tepkilerini gösteriyor;

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