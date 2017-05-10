Bu yılın sonunda çalışır hâle geldiğinde, dünyanın en güçlü roketi olacak olan Falcon Heavy, yaklaşık 54 ton kargoyu yörüngeye taşıyabilecek. Bu miktar, Falcon 9’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na genelde taşıdığı miktarın yaklaşık 3 katı büyüklüğünde. Roket, Mars’a ise yaklaşık 14 ton kargo taşınabilmesini sağlayacak.

SpaceX’in Twitter’da yayımladığı video, Teksas’taki geliştirme merkezinde bulunan roketin, ilk statik alev testini tamamladığını gösteriyor.

18 ADET BOEING 747'NİN İTİŞ GÜCÜNDE

Falcon Heavy’nin ilk aşaması, üç adet Falcon 9 çekirdeğinden oluşurken, itiş gücü yaklaşık 18 adet Boeing 747 uçağına denk geliyor.

SpaceX’in Mars’a insan taşıma hayalinde kullanılacak olan ana roketin de Falcon Heavy olması bekleniyor.

Şirketin sene sonunda yapacağı ilk deneme atışı, NASA gibi kurumlarla olan anlaşmaların devreye girmesini sağlayacak. Bundan sonra da her gönderim 90 milyon dolara mâl olacak.

SpaceX, uzaya turist de taşımak istiyor. Hatta önümüzdeki sene 2 turisti Ay’a göndermeyi, Mars yüzeyine ise 2020’de ulaşmayı hedefliyor.