90larda Snapchat
TEKNOLOJİ

Snapchat'i 90'larda kullanıyor olsaydık...

Snapchat ile fotoğraf çekip, hikayeleştirip paylaşmak günümüzde hepimiz için basit bir işlem. Peki ya Snapchat günümüzde değil de 90’larda olsaydı nasıl çalışırdı?

12 Mayıs 2017 Cuma, 17:01:36 Güncelleme: 17:32:10 HABERTURK.COM

Günümüzde akıllı telefon uygulamaları işlemci gücü, yazılım dillerinin gelişmesi ve internetin müthiş yükselişi sayesinde son derece karmaşık işlerin çok sıradan bir şekilde yapılmasına müsaade ediyor. Bunlara en iyi örneklerden birisi de popüler uygulama Snapchat. Uygulama özellikle genç kitle arasında çok yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Hızlı bir şekilde çalışan uygulama ile fotoğraflarınızı çekebiliyor, gerçek zamanlı olarak neşeli sanal görüntülerle canlandırabiliyor, belirli bir kitleyle paylaşabiliyor ve vakti geldiğinde kaybolmasını sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir cümleye sığan süreç basit görünüyor ancak 90’lara geri gittiğimizde sürecin ne kadar zorlu olduğu gözler önün seriliyor. 

SquirrelMonkeyCom adlı Youtube kullanıcısı Snapchat’in alternatif tarihini yaptığı çalışmayla canlandırmış. Bugün bir telefonla birkaç adımda yaptığımız işlemleri 90’larda yapmak için onlarca işlem yapmak gerekiyor. Windows olan bir kişisel bilgisayar, mobil tarayıcı veya CD-ROM okuyucu, bir telefon hattı, modem ve internet aboneliği ve elbette son olarak Snapchat programını yükleme disketi gerekliler listesindeki ilk maddeler. Gerçekçi bir şekilde hazırlanan videoda bunların dışında gerekenler 12 adımda sıralanmış.

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