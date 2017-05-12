iPhone 8'in ABD fiyatını açıkladılar! Türkiye'de kaç lira olur?

Çokuluslu Amerikan yatırım bankası olan Goldman Sachs'tan bugün gelen bilgiyle iPhone 8 konusu yeni bir boyut kazandı. Daha önce çeşitli kaynaklardan da duyduğumuz üzere Apple'ın Eylül ayında üç yeni telefon duyurması bekleniyor. Şüphesiz kullanıcıları yeni bir tasarımla şaşırtması beklenen yegane model ise iPhone 8.
Önümüzdeki Eylül ayına yetişip yetişmeyeceği konusunda halen tartışmaların yaşandığı iPhone 8’in Goldman Sachs’a göre fiyatı 999 dolar yani vergilerle yaklaşık 3800 TL civarında olacak.
Business Insider'ın Goldman Sachs’tan Analist Simona Jankowski’nin müşterilerine ilettiği belirtilen bilgiye göre iPhone 8'in 128GB modelinin 999 dolar (3,568 TL) ve 256GB kapasiteli modelinin 1,099 dolar (3,926 TL) fiyat etiketine sahip olmasını bekleniyor.
Fiyat doğruysa bu şimdiye dek çıkan "en pahalı iPhone" unvanını alacak. Zira bu satışta olan modele göre 130 dolar daha fazla.
Goldman Sachs’a göre Apple'ın her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinlikte açıklamasını beklediği modeller ve fiyatlar şöyle: