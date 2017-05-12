iPhone 8'in ABD fiyatını açıkladılar! Türkiye'de kaç lira olur?

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Bir diğer konu ise tüketicilerin daha küçük modeller yerine daha büyük ve dolayısıyla daha pahalı iPhone modellerini tercih etmeleri. Goldman, iPhone 7 Plus ile iPhone sürümleri içinde ilk kez satışların çoğunluğunu oluşturduğunu da tahmin ediyor.