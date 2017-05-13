Steam yaz indirimleri
TEKNOLOJİ

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Oyuncuların merakla beklediği Steam yaz indirimleri için tarih belli oldu. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:05:09 Güncelleme: 10:07:40

Dünyaca ünlü çevrimiçi orjinal oyun satın alma platformu Steam, belirli dönemlerde oyunların satış rakamlarında indirime gidiyor. Oyuncuların merakla beklediği Steam yaz indirimleri için tarih belli oldu. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Steam'in arayüzünde oyunculara gösterilen bilgi notunda Steam indirimlerinin 2 Haziran 2017 tarihinde başlayacağı duyuruldu. İndirimlerin bitiş tarihi ise 5 Temmuz 2017 olarak belirlendi. Oyuncular bu süreçte indirime giren oyunları indirimli fiyatlardan satın alarak Steam kütüphanelerine ekleyebilecek.

Öte yandan şu anlık hangi oyunların Steam'in uyguladığı yaz indirimine dahil olacağı bilinmiyor. İndirime girecek olan oyunların indirim başlamadan kısa bir süre önce duyurulması bekleniyor.

STEAM NEDİR?

Steam, Valve Corporation (kısaca Valve) tarafından geliştirilen, dünya genelinde 130 milyondan fazla kullanıcısı bulunan orjinal oyun satış platformudur. Steam üzerinden alınan tüm oyunlar orjinaldir ve oyunlara gelen güncellemeler ücretsiz bir şekilde yüklenmektedir.

Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır. Pek çok oyun, eklenti paketi ve oyunlar ile ilgili programların satışı Steam üzerinden yapılmakta ve bu sayede bilgisayara direkt çevrimiçi olarak indirilebilmektedir.

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