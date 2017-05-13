Windows 10, üçüncü büyük güncellemeye hazır

Piyasaya iki yıl önce çıkan işletim sistemi, şimdiye dek iki ana güncelleme aldı ve bugüne dek 500 milyondan fazla sisteme kuruldu.

GÜLE GÜLE METRO ARAYÜZÜ

Fall Creators Update adını taşıyan üçüncü güncellemedeki en çarpıcı özellik, yeni bir tasarım dilinin üçüncü taraflara (yazılım üreticileri vs.) sunulması. Fluent Design System adında, Akıcı Tasarım Sistemi anlamına gelen ve başlangıçta Neon kod adıyla anılan özellik, yazılımların arayüzlerinde zarif değişiklikler yapılmasını sağlıyor.

Microsoft, değişiklikleri yukarıdaki videoda olduğu gibi ışık, derinlik, hareket, materyal ve boyut olarak kategorilere ayırmş. Bugüne dek Metro adlı arayüzün kullanıldığı sistem ve uygulamalardaki değişiklik önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak.

DİJİTAL KALEM VE DOKUNMATİK DENEYİMİ İYİLEŞTİRİLİYOR

Sistem, Windows ve içindeki uygulamaların yanı sıra, Outlook gibi bazı uygulamaların iOS ve Android uygulamalarında da karşımıza çıkacak.

Arayüz değişikliği sonrasında dijital kalemler, ekrana dokunan parmaklar, klavye ve farelerle içerik hazırlamanın da kolaylaşacağı belirtiliyor.

STORY REMIX: APPLE VE GOOGLE’IN YOLUNDA

Microsoft’un Windows 10’unda eksik olan araçlardan birisi kaliteli bir fotoğraf ve video aracıydı. Güncellemede yer alacak olan Story Remix ile Apple Photos ve Google Photos ayarında bir uygulama bizleri bekliyor.

İçerikleri kendi tarayarak otomatik albümler yaratan Story Remix, bu albümlerde kimler ve neler olduğunu da anlayabilecek.

Buna ek olarak, Windows 10’un yeni tasarım diliyle de uyumlu şekilde, eğlenceli düzenleme araçları yer alacak. Videolara şekiller, öğeler ve görsel efektler etkileyebileceğiz.

Story Remix’in iOS ve Android uygulamaları da olacak.

İŞLERİNİZ CİHAZ BAĞIMSIZ OLACAK

Birçok Windows kullanıcısı tek bir cihaz kullansa da, telefonunda ya da ikinci bilgisayarında da Windows kullananlar mevcut.

Artık bu cihazlar arasında geçiş yaptığınızda, yaptığınız işler veya ilk cihazdaki bilgiler de diğer cihaza otomatik olarak aktarılabilecek.

Kopyala yapıştır yaparken verileri akılda tutan pano, evrensel bir hâl alacak. Yani tablette kestiğiniz bir yazıyı, bilgisayarınızda yapıştırabileceksiniz.

İkinci gelişme, Timeline (Zaman çizgisi) adını taşıyor ve uygulamaların devamlılığını sağlayacak. Apple’ın macOS işletim sistemi de tüm cihazlarıyla böyle bir özelliği Devamlılık (Continuity) adıyla yaklaşık 2 yıldır sunuyor. Güncellemeyle Windows 10’lar da bir sistemdeki işlerine diğerinden devam edebilecekler.

Üçüncü gelişme ise OneDrive’da yaşanacak. Bulut depolama hizmeti, Dropbox ve Google Drive gibi benzerlerinde varolan, sık kullanılanları bilgisayarda, gerisini bulutta tutma özelliğine kavuşacak. Böylece hem hız hem güvenlik konusunda orta yol bulunacak.

WINDOWS FALL CREATORS UPDATE NE ZAMAN İNDİRİLEBİLİR?

Güncellemenin henüz ne zaman yayımlanacağı konusunda bir bilgi verilmese de, bazı özellikler kademeli olarak karşımıza çıkacak. Tüm değişikliklerin olduğu güncelleme için Microsoft’un ekim ya da kasımı hedeflediği de biliniyor.